Genç profesyonellere yol gösterecek 7 ipucu

Generali Sigorta İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu’nun genç profesyonellere önerileri şu şekilde:

Kariyerinizde nereye ulaşmak istediğinizi ilk yıllarda belirleyin

İş dünyasına yeni adım atan gençler, daha önce herhangi bir tecrübeleri olmadığından kendilerini neyin mutlu edeceğini, hangi konularda daha yetenekli olduklarını anlamadan iş hayatına giriş yapabiliyor. Koşullar gereği doktor, avukat vb. çoğu meslek haricinde gençler hangi sektörde ve hangi işi yaparak mutlu olurum tercihini yapamıyorlar. Bu tercih genelde finansal bir karar ekseninde şekilleniyor. Unutmalıdır ki, iş hayatında uzun ve mutlu yıllar geçirmek için yapılacak işin sevilmesi ve gerekli yetkinliklere sahip olunması oldukça önemlidir. Harika olur denilen işler bazen hayal kırıklığı yaratabilir, çok iyi yapılabileceği düşünülen işler ise sizi başarısız hissettirebilir. Bazen denemek ve risk almak gerekebilir. Gerekirse geç olmadan risk alarak ilk yıllarda kariyeriniz ve hedeflerinizle ilgili değişiklikler yapın, yoksa sonra geç olabilir.

Dijital dünyadaki varlığınıza yatırım yapın

İş dünyasının geleceği dijital yetkinlikler üzerine kuruluyor. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, iş dünyasında her geçen gün yeni ihtiyaçların doğmasını ve bu ihtiyaçlara yönelik hızlı çözüm önerileri geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Genç profesyonellerin dijital varlıklarını geliştirecekleri mecralarda yer almaları, bu mecralara dair yetkinliklerini geliştirmeleri ve dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri her zamankinden daha fazla geri dönüş alma imkanı sunuyor. Güncel kalarak, bu yetkinlikleri edinmek için sürekli dinamik olun.

Bakış açınızı genişletin, en iyisini yapmaya çalışın

İş hayatına başladığınız ilk yıllarda yaptığımız işlerin bir kısmı rutin, kendimizi geliştirmek için faydası olmayan işler gibi görünebilir. Ama yaptığınız işin şirkete katkısını bilerek çalışın. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız ne yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın, kendinizi zorlayın. Bu işi yaparken neyi daha iyi yaparsam neyi değiştirirsem daha fazla değer yaratabilirim diye düşünerek yapın. Böyle yaptığınızda daha yorucu olabilir, daha uzun sürebilir ama kesin bilgi; başarıyı ve kişisel tatmini getirecektir.

Risk almaktan, hata yapmaktan çekinmeyin

Çünkü, hata yapmak öğrenmektir. Denemeden hata yapmadan öğrenmek, tecrübe edinmek mümkün değildir. Hem işlerinizi yaparken hem kendi kariyerinizle ilgili kararlarınızda risk alın, hata yapmaktan çekinmeyin. Risk almak sorumluluk almaktır ve sizi geliştirir. Unutulmamalıdır ki, konfor alanında kalmak ilerleme getirmeyebilir.

Bir STK’ye üye olun

Kendinize yatırım yaparken iş haricinde farklı konularda da kendinizi geliştirmeniz gerektiğini unutmayın. Kişisel gelişiminizi ne kadar tamamladıysanız kariyerinizde o kadar başarılı olacaksınız. Bir sivil toplum kuruluşuna aktif üye olarak tecrübenizi ve birçok kişisel özelliğinizi geliştirmeniz iş hayatı dışında da farkında birey olarak kendinizi geliştirmeniz mümkün. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplum yararına olan çalışmaların el birliği ile yapılmasına olanak sağlamaktadır. Genç profesyonellerin çevre, kadın, sağlık, insan hakları veya tercih edilecek başka bir alana yönelik bir STK içinde yer almaları; dayanışma, farklı insanlarla iletişim kurma, yardım etme, paylaşma, empati geliştirme gibi kişiliği besleyen birçok unsuru gerçekleştirmelerine imkanı sunacaktır.

Zamanı ve stresi doğru yönetmeyi öğrenin

İş dünyasında başarılı bir birey olmak ve kariyer basamaklarını hızlı tırmanmak zamanı ve stresi iyi yönetmekten geçiyor. Genç profesyonellerin zaman ve stres yönetimine gereken önemi vermesi ve bu noktalara dair eksikliklerini gidermeleri başarılı bir iş hayatı yolunda büyük önem taşıyor. Zamanı yönetmek için alışkanlıklar geliştirin, planlı olun ve bu disiplini ilk yıllarınızdan itibaren bırakmayın. Stresi yönetmek için ise özel ve iş hayatı dengesini kurun.

Hayal etmeyi asla bırakmayın, vazgeçmeyin

İnsanoğlunun yeryüzünde yarattığı her şeyin hayal etmekle başladığı unutulmamalıdır. Günümüzde kullandığımız tüm cihazlar, yazılımlar, hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetlerin tümü bir hayalin gerçeğe dönüşmüş halleridir. Ve yine unutulmamalıdır ki, hayal etmeyi bırakmak aslında yaşamayı bırakmaktır. Asla hayallerinizden vazgeçmeyin.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)