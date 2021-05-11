Gazeteci Yazar Hüseyin ÇETiNER :Kentsel Dönüşüm Konusunda Sınıfta Kaldık

Hüseyin bey bildiğiniz gibi birkaç gün önce sizin hakkında kitap da yazdığınız Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesinde 5 Katlı Hilal Apartmanı kendiliğinden yıkıldı.17 Ağustos 1999’da İstanbul’da bir deprem yaşadık aradan tam 22 yıl geçmiş sizce kentsel dönüşüm ile alakalı neler yapıldı neler yapılamadı anlatır mısınız kim suçlu ?

Evet o depremi bizzat Zeytinburnu ilçesinde tamamı dubleks olan bir blok’un 10.katında yaşadım. Bir önceki dönem Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Murat Aydın ilk başlarda kentsel dönüşüm için çok istekli ve heyecanlı idi. Ancak halk mı ilgi göstermedi imar mı yeterli değildi bilemiyorum daha sonra başkanın bu heyecan ve şevki kırıldığı için yıkılan binanın yakın bir yerinde futbol sahasına sahil Park ve Loca mahal dışında kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar göremedik.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Burada Belediyemizi veya başkanını suçlayarak bir yere varamayacağımızı çok iyi biliyorum. Bundan dolayı da şu suçlu bu hatalı demek istemem. Zeytinburnu ilçesi 11.16 Km lik bir alana sahip. Bunun yarısı mezarlık alanı diğer alanda ise yoğun bir yerleşim var.

Burada kentsel dönüşüm hızlı olması için hak sahipleri,ilçe belediyesi,İBB,Çevre ve Şehircilik bakanlığı elini taşın altına koyup Zeytinburnu halkını adil bir kentsel dönüşüm projesi ile tabuttan daha güvensiz yapılardan kurtarmak mümkün.Bunun için sadece samimiyet ve iyi niyet yeterli.

Zeytinburnu’nda Sert Bir Rüzgar’da Yıkılacak Apartmanlar var diyorsunuz biraz açar mısınız?

Tabi ki anlatayım Zeytinburnu aslında tarihte bağ,bahçe ve şifalı suları ile bilinen bir yer. Ancak Cumhuriyetin ilk yılarında sur dışında yani Zeytinburnu ve Bakırköy çevresinde kurulan tekstil,mensucat başta olmak üzere fabrikalarda çalışan işçilerin başımızı sokacak bir evimiz olsun mantığı ile yaptıkları gece konduların yerlerine tapu alan birçok kişi bu seferde gece kondularını yıktırıp yerlerine deniz kumu,yetersiz malzeme ile 4/ 6 katı apartmanlar yapılar. Zaten 1999 Marmara depreminden önce yapılan hiçbir binanın sağlıklı olmadığını uzmanlar ifade ediyor. İşte şu an Zeytinburnu’nda bulunan binaların % 80’i bu şekilde sağlıksız yapılan yapılar. Hilal apartmanı rüzgar ve fırtınanın olmadığı bir günde kendiliğinden yıkıldı.

Bu bina Zeytinburnu ilçesinde kendiliğinden yıkılan ilk bina da değil. Aslında yapılarımız bize sağlıklı değiliz mesajı veriyor ancak biz alamamak için kendimizi zorluyoruz.

40 Yıldır Zeytinburnu ilçesinde yaşıyorsunuz ve bu ilçenin kitabını yazacak kadar ilçeye hakimsiniz bu ilçede ne yapılsa kentsel dönüşüm hızlın bir şekilde olur ?

Evet “40 yıldır bu ilçede yaşam sürüyorum. 2007 yılında “Değişim Ve Gelişim Tarihi İçinde ZEYTİNBURNU” İsimli eseri yazdım. 2016 yılında ise ilçenin tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtıp Zeytinburnu’na katkı sunmak adına arkadaşlarımla ile beraber emek harcıyorum.

Üstünde durduğumuz diğer önemli bir konu da çok sayıda eski yapımız olduğu için Zeytinburnu belediyesini 5 bin, 10 bin ve 15 bin m2 lik alanlar planlayarak müteahhit ve halkın anlaşmaları halinde Zeytinburnu Belediyesinin garantör rolü üstlenerek müteahhit ile halkın arasında güven unsurunu sağlarsa dönüşüm hızlı olur.

Konutunu ketsel dönüşüme verecek hak sahibinin korkulu rüyası ömrümce bir daire aldım onu da sağlam olmayan bir müteahhite kaptırırsam hayatım söner düşüncesi hakim olduğu kentsel dönüşüm bir türlü olamıyor.

Garantörlük derken neyi kast ediyorsunuz acaba ?

Hak sahipleri ile müteahhit anlaşacak. Belediyenin kurduğu kentsel dönüşüm şirketi müteahhitlerin mali verilerini inceleyecek daha önce yaptığı projeleri masaya yatıracak diyecek ki burada 10.000 M2 arsa var ve bu da 800 Konut ve 200 iş yeri olacak.

Hak sahiplerine vereceğiz 800 daire dışında size 250 tane daire kalıyor. Mevcut daireler dışında siz kendinize kalan konutları şu veya bu fiyat ile satarsanız bu işin altında kalkarsınız.

Hak sahipleri tapularını belediyenin şirketine verecek belediye şirketi de bütün tarafların haklarını adil bir şekilde koruyarak tek kârı halkı tabut binalardan çıkarıp 7.5 ve 8 şiddetindeki depreme dayanıklı konutlarda halkın yaşamsı için garantör rolü ile ancak Zeytinburnu dönüşür.

Çetiner bunun çok mümkün olduğunu bir çok kez özel müteahhitlerin halk ile anlaştıkları halde güven meselesinden dolayı projelerin başlamadığına şahit olduğunu ifade ederek halı sağlıklı binalarda yaşatmanın zor olmadığını ifade etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)