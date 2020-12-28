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Evlilik Yıl dönümü Mesajları

​​​​​​​Evlilik toplumumuzda en önemli kurumlardan biridir. Ailenin temeli oluşturur. Özellikle sağlıklı bir evlilik; topluma sağlıklı, başarılı, topluma katkı sağlayacak, öz güvenli bireylerin yetişmesine vesile olur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2020 Pazartesi 16:40
Evlilik Yıl dönümü Mesajları
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Özelden genele doğru değerlendirme yapıldığında aslında güzel ve mutlu bir evlilik ortamı mutlu bireylerden oluşan, çalışan, toplumu kalkındıran bireylerin fazla olacağı bir toplum olacağından aslında her evlilik daha yaşanılası bir toplum için yapı taşı görevini üstlenmektedir. Çünkü yarının yetişkinleri çocukların kişilikleri doğduğu ailede oluşmaktadır. Mutsuz bir ailede büyüyen çocuklar sorunlu bireyler olabilir, topluma zarar verebilirler.

Evlilik her anlamda sorumluluk isteyen bir kavramdır. Hem eşimize, hem çocuklarımıza hem toplumumuza karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için mutlu bir evlilik şarttır.

Mutlu bir evlilik; sevgi, saygı, hoşgörü ve fedakarlıkların bir bütünüdür. Gelelim konumuza, sağlıklı bir evlilik için eşimize değer vermeliyiz. Ona her zaman özel olduğunu hissettirmeli, minnettarlığımızı belirtmeli ya da hissettirmeliyiz. Bu gibi durumlarda özel günler biçilmez kaftandır.

Hayatın keşmekeşinde eşler birbirine yeterince vakit ayıramayabilirler. Bu durumda kesinlikle özel günlerin değerlendirilmesi gerekir. Evlilik yıl dönümü de evlilik için en özel şekilde değerlendirilmesi gereken zamanlardandır. Bu gibi zamanlarda romantik bir akşam yemeği, hediyeler ve duygusal evlilik yıl dönümü mesajları kurtarıcınız olabilir.

www.konsepthediyem.com adresimizde yer alan hediye paketlerimizden faydalanarak eşinize en uygun konsept hediye paketimizi seçerek, romantik bir paket seçeneği ve eklemek istediğiniz evlilik yıl dönümü mesajı ile gönderebilirsiniz. Bu jestinizle eşinizi şaşırtabilir, mutlu edebilir kendisini özel ve değerli hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Konsepthediyem.com üzerinden çeşitli kriterler göz önüne alınarak her zevke ve ilgi alanına göre birbiriyle renk uyumları da gözetilerek içeriğinde birden fazla ürünün olduğu hediyeler hazırlanmaktadır. Seçtiğiniz hediye, etkileyici bir paket eşliğinde ve bize ilettiğiniz yıl dönümü mesajları eşliğinde 1 ya da 2 gün gibi kısa süre içerisinde alıcısına teslim edilmektedir. Siparişlerinizi telefon ya da sistemimize üye olarak sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ödemelerinizi havale yöntemi ya da kredi kartınızdan taksitli ya da tek çekim seçeneklerinden birini tercih ederek yapabilirsiniz. Ürün seçiminde öncelikle beğendiklerini favorilerinize ekleyebilir, karşılaştırma yapabilir, beğendiğiniz hediye paketinin fiyatı düştüğünde bildirim alabilirsiniz. Sevdiklerimiz, kıymetlilerimiz, elbette her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Konsept hediyem ailesi olarak ‘hatırlanmak güzeldir’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, sevdiklerinize onları ne kadar sevdiğinizi söylemeyi ya da hissettirmeyi ertelemeyin! Hatta özel günleri de beklemeyin.

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