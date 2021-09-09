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Eşit İmkanlara Sahip Olmayanlar Yanlarında İBB’yi Bulacak

İBB’nin İstanbullu çocukların eğitimlerini sürdürmesi, aydınlık bir geleceğe ulaşmasını hedefleyen ‘Sen Oku Diye’ projesine başvurular başladı. Proje ile şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere eğitimleri için maddi destek sağlanacak. Eşit imkanlara sahip olmayanlar, yanlarında İBB’yi bulacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2021 Perşembe 12:25
Eşit İmkanlara Sahip Olmayanlar Yanlarında İBB’yi Bulacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin çocuklarına sunduğu destek ve imkanları geliştirmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciler için devreye alınan ‘ Sen Oku Diye’ destek projesine başvurular sürüyor. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı’ndan Askıda Fatura Eğitim Destek Paketi’ne, konserde boş kalan yeri gençlere açan ‘Koltuk Senin’den öğrenci yurtlarına kadar fırsat eşitliğine dayalı çözümler üreten İBB, yardım gereksinimi olan çocukların da yanında oluyor.

SALTIK: “SOSYAL SEBEPLERDEN OKUMAYAN KALMASIN”

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı okuyamayan çocukların ve gençlerin kalmadığı bir toplum için çalıştıklarını belirterek, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidererek okul sıralarında yerlerini almalarını istediklerini söyledi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğinde, her öğrenciye bir yıl içerisinde tek seferlik olarak 300 TL maddi katkı sağlanacak. İstanbul’da ikamet etme şartının arandığı destekten faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi, devlet okulu veya vakıf/özel okullarda yüzde 100 burslu okuyor olması koşulları aranacak.

SON BAŞVURU 19 EYLÜL

İBB, pandemi koşullarında öğrenci ve öğrenci yakınlarının sosyal temasını azaltmak için başvuruları online olarak kabul edecek. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler, 19 Eylül 2021’ekadar https://senokudiye.ibb.istanbul adresinden başvuru yaparak gerekli evraklarını iletebilecekler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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