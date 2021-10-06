Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1378.32
ALTIN
502.36
DOLAR
8.9181
STERLİN
12.1120
EURO
10.3068
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin...
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
İmamoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Aile vakıflarını değil, devletimizin kurumlarını güçlendireceğiz
İmamoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Aile vakıflarını değil,...
Din Görevlilerinden İmamoğlu'na Sevgi Seli
Son Dakika
Din Görevlilerinden İmamoğlu'na Sevgi Seli

Elmas Grup Bir Çok Alanda Zeytinburnu Halkına Hizmet Ediyor

Murat ve Musa kardeşlerin yönettiği Elmas Grup Gıda,Cafe,İnşaat,restorant Kiralık araç,sigorta sektörü başta olmak üzere Zeytinburnu Sümer başta olmak üzere halka hizmet ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 15:48
Elmas Grup Bir Çok Alanda Zeytinburnu Halkına Hizmet Ediyor
banner171

ELMAS GIDA
Halk ekmek satışı ve İstanbul Kart dolumu başta aşta olmak üzere yüzlerce
çeşit ürünü bünyesinde halka sunan Elmas Gıda sağlıklı ürünleri en uygun fiyata
halka ulaştırmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Musa Elmas kendi yemediğimiz
hiçbir ürünü müşterilerimize satmayı doğru bulmuyoruz dedi.
Bünyemizde temel gıda maddeleri,meşrubat,Halk Ekmek bayiliği ve İstanbul
kart dolumu başta olmak üzere halkın A dan Z ye temel gıda maddelerini
giderdiği maketimizin yanı sıra Cafe ve restoran alanında da hizmet
veriyoruz.Alış verilerinde bizi tercih eden halkımıza çok teşekkür ederim.
MURAT ELMAS :İNŞAAT- EMLAK, KİRALIK ARAÇ VE SİGORTA KONUSUNDA
BİZE İHTİYAÇ DUYAN DOSTLARIMIZIN EMRİNDEYİZ …
Elmas Gurup Yönetim Kurulu başkanı iş insanı Murat Elmas Gazeteci yazar
Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi: “Biz aile olarak 50 yıldır Zeytinburnu
Sümer’de halkımıza inşaat Emlak,sigorta ve kiralık araç alanında hizmet
veriyoruz. Bölgemizde bilerce aileyi ev ve iş yeri sahibi yaptık.
Yapmaya da devam ediyoruz.Konut,işyeri satın alacak olan dostlarımız ve
kiralık araç ile sigorta işlemi yapacak olan arkadaşlarımız mutlaka bizimle
iletişim halinde olsunlar .
Elmas konuşmasını şu şekilde sürdürdü:”Aynı zamanda Zeytinburnu Sümer
mahallesinde bulunan İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek başkanıyım. Iğdırlılar
derneğinde başkan yardımcısıyım. Zeytinburnu’muzun tarihi mekanları ve
ebedi şahsiyetlerini daha çok yerli ve yabancı insana tanıtmak kurulan
Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) yönetim kurulu üyesiyim.
Yaşadığımız ilçeye karşı borcumuzu ödemek adına Zeytinburnu sevdalısı
arkadaşlarımız ile beraber güzel çalışmalara imza atıyoruz.

ZEYTİNBURNU EMLAK VE İNŞAAT ALANINDA PARLIYOR
Zeytinburnu ilçesi son yıllarda yapılan prestij projeleri ile emlak değeri
çok yüklenen ilçelerin başında yer alıyor.
İlçemizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı dostlarımızı bizimle
iletişim halinde olmaya davet ediyorum.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çırpıcı Mahallesi’nin Kentsel Dönüşüm Sorunu Çözülüyor
Çırpıcı Mahallesi’nin Kentsel Dönüşüm Sorunu Çözülüyor
Kentsel Dönüşüm, Rezerv Konutlarla Hızlanıyor
Kentsel Dönüşüm, Rezerv Konutlarla Hızlanıyor
Uluslararası Kadın Şiir Festivali FeminİSTANBUL Kartal’da gerçekleşti
Uluslararası Kadın Şiir Festivali FeminİSTANBUL Kartal’da gerçekleşti
En iyi İstanbul nakliyat şirketleri
En iyi İstanbul nakliyat şirketleri
Başakşehir Başkanı Av.Deniz Bakır memurlar CHP iktidarını bekliyor
Başakşehir Başkanı Av.Deniz Bakır memurlar CHP iktidarını bekliyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169