Elmas Grup Bir Çok Alanda Zeytinburnu Halkına Hizmet Ediyor

ELMAS GIDA

Halk ekmek satışı ve İstanbul Kart dolumu başta aşta olmak üzere yüzlerce

çeşit ürünü bünyesinde halka sunan Elmas Gıda sağlıklı ürünleri en uygun fiyata

halka ulaştırmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Musa Elmas kendi yemediğimiz

hiçbir ürünü müşterilerimize satmayı doğru bulmuyoruz dedi.

Bünyemizde temel gıda maddeleri,meşrubat,Halk Ekmek bayiliği ve İstanbul

kart dolumu başta olmak üzere halkın A dan Z ye temel gıda maddelerini

giderdiği maketimizin yanı sıra Cafe ve restoran alanında da hizmet

veriyoruz.Alış verilerinde bizi tercih eden halkımıza çok teşekkür ederim.

MURAT ELMAS :İNŞAAT- EMLAK, KİRALIK ARAÇ VE SİGORTA KONUSUNDA

BİZE İHTİYAÇ DUYAN DOSTLARIMIZIN EMRİNDEYİZ …

Elmas Gurup Yönetim Kurulu başkanı iş insanı Murat Elmas Gazeteci yazar

Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi: “Biz aile olarak 50 yıldır Zeytinburnu

Sümer’de halkımıza inşaat Emlak,sigorta ve kiralık araç alanında hizmet

veriyoruz. Bölgemizde bilerce aileyi ev ve iş yeri sahibi yaptık.

Yapmaya da devam ediyoruz.Konut,işyeri satın alacak olan dostlarımız ve

kiralık araç ile sigorta işlemi yapacak olan arkadaşlarımız mutlaka bizimle

iletişim halinde olsunlar .

Elmas konuşmasını şu şekilde sürdürdü:”Aynı zamanda Zeytinburnu Sümer

mahallesinde bulunan İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek başkanıyım. Iğdırlılar

derneğinde başkan yardımcısıyım. Zeytinburnu’muzun tarihi mekanları ve

ebedi şahsiyetlerini daha çok yerli ve yabancı insana tanıtmak kurulan

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) yönetim kurulu üyesiyim.

Yaşadığımız ilçeye karşı borcumuzu ödemek adına Zeytinburnu sevdalısı

arkadaşlarımız ile beraber güzel çalışmalara imza atıyoruz.

ZEYTİNBURNU EMLAK VE İNŞAAT ALANINDA PARLIYOR

Zeytinburnu ilçesi son yıllarda yapılan prestij projeleri ile emlak değeri

çok yüklenen ilçelerin başında yer alıyor.

İlçemizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı dostlarımızı bizimle

iletişim halinde olmaya davet ediyorum.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)