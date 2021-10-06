Elmas Grup Bir Çok Alanda Zeytinburnu Halkına Hizmet Ediyor

ELMAS GIDA
Halk ekmek satışı ve İstanbul Kart dolumu başta aşta olmak üzere yüzlerce
çeşit ürünü bünyesinde halka sunan Elmas Gıda sağlıklı ürünleri en uygun fiyata
halka ulaştırmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Musa Elmas kendi yemediğimiz
hiçbir ürünü müşterilerimize satmayı doğru bulmuyoruz dedi.
Bünyemizde temel gıda maddeleri,meşrubat,Halk Ekmek bayiliği ve İstanbul
kart dolumu başta olmak üzere halkın A dan Z ye temel gıda maddelerini
giderdiği maketimizin yanı sıra Cafe ve restoran alanında da hizmet
veriyoruz.Alış verilerinde bizi tercih eden halkımıza çok teşekkür ederim.
MURAT ELMAS :İNŞAAT- EMLAK, KİRALIK ARAÇ VE SİGORTA KONUSUNDA
BİZE İHTİYAÇ DUYAN DOSTLARIMIZIN EMRİNDEYİZ …
Elmas Gurup Yönetim Kurulu başkanı iş insanı Murat Elmas Gazeteci yazar
Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi: “Biz aile olarak 50 yıldır Zeytinburnu
Sümer’de halkımıza inşaat Emlak,sigorta ve kiralık araç alanında hizmet
veriyoruz. Bölgemizde bilerce aileyi ev ve iş yeri sahibi yaptık.
Yapmaya da devam ediyoruz.Konut,işyeri satın alacak olan dostlarımız ve
kiralık araç ile sigorta işlemi yapacak olan arkadaşlarımız mutlaka bizimle
iletişim halinde olsunlar .
Elmas konuşmasını şu şekilde sürdürdü:”Aynı zamanda Zeytinburnu Sümer
mahallesinde bulunan İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek başkanıyım. Iğdırlılar
derneğinde başkan yardımcısıyım. Zeytinburnu’muzun tarihi mekanları ve
ebedi şahsiyetlerini daha çok yerli ve yabancı insana tanıtmak kurulan
Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) yönetim kurulu üyesiyim.
Yaşadığımız ilçeye karşı borcumuzu ödemek adına Zeytinburnu sevdalısı
arkadaşlarımız ile beraber güzel çalışmalara imza atıyoruz.
ZEYTİNBURNU EMLAK VE İNŞAAT ALANINDA PARLIYOR
Zeytinburnu ilçesi son yıllarda yapılan prestij projeleri ile emlak değeri
çok yüklenen ilçelerin başında yer alıyor.
İlçemizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı dostlarımızı bizimle
iletişim halinde olmaya davet ediyorum.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)