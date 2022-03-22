E-ticaret Sitelerinin Satışlarını Artırma Taktikleri

Bir e-ticaret sitesinin satışlarını artırmak için sürdürülebilir stratejiler oluşturmak, siteyi kurmak kadar önemlidir. En yaygın ödeme yöntemlerini eklediğinizden emin olmanız, müşterilerinizin her konudaki istek ve şikayetlerini her zaman dikkate almanız yeterli değildir. E-ticaret sitenizde satışları artırmak için, satın alma sonrası anketiyle müşterilerinizin gözünden güçlü ve zayıf yönlerinizi öğrenmek gibi uygulayabileceğiniz birçok etkili taktik söz konusudur. Bugün, e-posta listesi oluşturmaktan, Instagram’ı entegre etmeye kadar güçlenmenizi hızlandıracak bu taktikleri açıklıyoruz.

E-Posta Listesi

E-posta listesi oluşturmak halihazırda ürünlerinizle ilgilenen kişilerden ve sadık müşterilerden oluşan bir topluluğa, sosyal medyadaki reklamlar gibi ödeme yapmak zorunda kalmadan, promosyon gönderme şansıdır. E-posta pazarlamasının çok iyi çalışmasının nedeni; direk ürünlerinizle ilgilenen bir grupla iletişimde olmanızı sağlamasından kaynaklanır. Ayrıca, e-posta listeniz üzerinde tam kontrole sahip olmak büyük avantajdır, Instagram ve Facebook’un neredeyse tüm gün boyunca çöktüğü zamanları hatırlarsak sosyal medya platformlarında böyle bir yetkinizin aslında olmadığı aşikârdır.

En iyi e-posta listesi oluşturma stratejilerinden biri açılır pencereleri kullanmaktır; bir müşteri sayfanızda belirli bir süre geçirdiğinde veya sayfayı belirli bir noktaya kaydırdığında çok müdahaleci olmadan e-posta abonelik formunu gösterebilirsiniz. Bunun için sterseniz sayfanın yalnızca üst bölümünü kaplayan bir kayan çubuk da kullanabilirsiniz ya da ödeme işlemi sırasında bir onay kutusu ekleyebilirsiniz. Sipariş vermek için zaten e-posta adreslerini giren müşterilere e-posta aboneliği için onay verdiklerinde %10 indirim sunabilirsiniz, bu aynı zamanda satın alma işlemini tamamlamaları için de ekstra dürtü sağlayacaktır.

Abone listenizi ilgilendikleri ürünün kategorisi, duymak istedikleri promosyon türleri gibi kategorilere ayırdığınızda, her gruba daha alakalı haber bültenleri ve promosyonlar gönderebilirsiniz. Kişiselleştirme ile hedef kitlenizin markanızla etkileşim kurma ve abone olmaya devam etme olasılığı artacaktır.

Sınırlı Ürün Taktikleri

Pazarlama stratejinize sınırlı ürün taktiklerini dahil etmek, tıklama oranınızı %10’ları aşan oranlarda artırabilir ve satışlarınızı ikiye katlayabilir. Üstelik uygulaması çok kolaydır; ziyaretçilerinizin tekliften yararlanması için seçilen sayfalara kısa bir mesaj veya kupon kodu içeren bir açılır pencere eklemeniz yeterlidir. Ürününüz sınırlı sayıda göründüğünde veya bir ürün yalnızca kısa bir süre için satıştaysa ziyaretçilerinizin satın alma olasılığı daha yüksek olacaktır. Bunun nedeni, ürünlerinizin daha sonra bu fiyattan satışa sunulacağından hatta satışta olacağından emin olamamalarıdır. Satış sırasında görünmesi için sitenize bir geri sayım sayacı ekleyebilir, ürünlerinizin yanında kaç adet kaldığını belirtebilirsiniz.

Öneri Ürün Bölümleri

Mevcut müşterilere satış yapmak yenilerini çekmekten 5 kat daha kolaydır. Ziyaretçileriniz sepetlerine bir ürün eklediğinde ürünün daha yeni, daha iyi, daha pahalı bir versiyonunu ya da bu ürünle ilgili bir başka ürünü önermeniz tavsiye edilir. Bu şekilde gerçekleşen satışlar gelirinizin şaşırtıcı derecede büyük bir kısmını oluşturabilir.

Mobil Uyum

İnsanların telefonlarından alışveriş yapmayı sevdiği ve bu trendin yükselişte olduğu görülmektedir. Öyle ki 2022’de e-ticaret satışlarının neredeyse yarısının mobil cihazlardan gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu nedenle, akıllı telefonlar için optimize edilmiş, iyi tasarlanmış bir web sitesine sahip olmak e-ticaret perakendecileri için en önemli önceliklerden biri olmalıdır. Sorunsuz mobil deneyim sunmayan e-mağazalar daha fazla satış ve gelir imkanı gibi birçok fırsatı kaçırmaktadır.

SEO Eklentileri Kullanmak

Ücretsiz trafiğe her web sitesi sahibi bayılır. E-ticaret sitenizi arama motorları için optimize etmek, özellikle belirli bir anahtar kelime için Google’ın ilk sayfasında yer almayı başarırsanız, organik trafiğinizi artıracaktır.

E-ticaret mağazaları için SEO gerçekte çok da zaman alıcı değildir ve süreci basitleştirmek için maksimum potansiyellerinde kullanıldığında önemli bir yatırım getirisi sağlayabilen bazı eklentiler arasından seçim yapabilirsiniz.

Alışveriş Sepetini Terk Etmeyi Azaltmak

Alışveriş sepetini terk etmeyi en aza indirmenin zahmetsiz yollarından biri çıkış anında gösterilen açılır pencerelerdir. Bunlar ziyaretçinizin “x” butonuyla sitenizden ayrılmadan önce ikinci bir kez düşünmesini sağlayabilir.

Bu tür pop-up’lar, kullanıcı mouse’u sol üst köşedeki çarpı işaretine doğru ilerlettiğinde kişinin sayfadan çıkmak üzere olduğunu otomatik olarak algılar. Bunları kullanarak ziyaretçilerinize satışlarını tamamlamaları halinde cazip bir tekliften yararlanma fırsatı sunabilirsiniz.

En Çok Satan Ürünleri Sergilemek

E-ticaret sitenizin açılış sayfası, mağazanızdaki en çok satan ürünleri listelemelidir. Bu, hem ilk izlenim için önemlidir hem de ziyaretçilerinizin mevcut tüm ürün seçenekleriniz arasında bunalmalarını engelleyecektir.

Instagram’ı Entegre Etmek

Aylık 1 milyar aktif kullanıcı tabanı ve günlük 500 milyon kullanıcısı ile Instagram, büyük bir satış fırsatıdır. Instagram’da işletme profillerinde bulunan “Mağazayı Gör” butonu “Alışveriş Yapılabilir Gönderiler” yayınlamanıza yarar ve takipçilerinizin doğrudan e-ticaret sitenize bağlanmalarını sağlar.

Instagram’ı entegre etmenin bir başka yolu da feed’inizi doğrudan e-ticaret sitenize eklemektir. Bu, ziyaretçilerinizin Insatgram takipçileriniz arasına katılımını teşvik edecektir. İlgili ziyaretçilerin gelecekte tekrar satın alma olasılığı yüksek olduğundan bu etkili yöntemi uygulamanız önerilir.

Ürün Yorumları

Müşterilerin %70’i aldıkları ürünlerle ilgi geri bildirimleri için çevrimiçi yorumları kullanır. Eğer yıldızlama – puanlama ve yorumları sitenizde kullanmıyorsanız, potansiyel gelirinizin büyük bir bölümünü kaybediyor olabilirsiniz.

Yorumlardan güç almanın bir diğer yolu en sadık müşterilerinizden bazılarına (sitenizden tekrar tekrar alışveriş yapanlara) ulaşarak referans istemek ve bunları açılış sayfanızda isimleri ve mümkünse fotoğraflarıyla sergilemektir. Bu tip görüşler, belirli bir ürünle ilgili olmadıkları için hem incelemelerden daha işlevseldir, hem de markanıza güven duyulmasını kolaylaştırabilir.

En sadık müşterilerinizi bulacağınız yer e-posta listeniz olduğundan bu tip referanslara ulaşmak için nazik bir rica mail’i işe yarayabilir.

Canlı Destek

E-ticaret sitenize canlı sohbet seçeneği eklemek, size veya müşteri hizmetleri temsilcilerinize, soruları olması durumunda ziyaretçilerle doğrudan konuşma olanağı sağlar. Ancak canlı sohbet, uygulanması zor gibi görünen e-ticaret araçlarından biridir. Yine de potansiyel müşteriler ve markanız arasında bağlantı kurmanın zahmetsiz bir yolu olduğundan kritiktir. Canlı sohbet seçeneği bulunmayan e-ticaret sitelerinde müşterilerin %70’i aşan oranlarda satın alma işleminden uzak durduğu bilinmektedir. Çünkü satın almak istedikleri ürünle ilgili cevaplanması gereken soruları daha fazla tıklama yaparak e-posta yoluyla sormayı tercih etmezler.

A/B Testi

E-ticaret sitenizde, taktiklerinizin hangilerinin en iyi sonucu verdiğini ve neyin hiç işe yaramadığını anlamanı yolu A/B testi kullanmaktır. Böylece iki farklı başlık, iki farklı ürün açıklaması, iki farklı sayfa düzeni arasında daha iyi performans gösterenin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.

A/B testi, nihayetinde müşterileriniz için giderek daha iyi bir deneyim yaratmanıza yardımcı olur. Deneyim ne kadar iyi olursa, müşterilerinizin sizden tekrar satın alma olasılığı da o kadar yüksek olacaktır.

Uzman Görüşü

Bir e-ticaret sitesinde sayfanızdaki içeriğin ne kadar hızlı yüklendiğinin bir ölçüsü olan sayfa hızı, ziyaretçilerin memnuniyeti ve dönüşüm üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Her Google algoritma güncellemesiyle web sayfalarının yüklenme süresi giderek daha önemli hale gelmiş ve nihayetinde Google, genel site hızını ve sayfa hızını sıralama faktörlerinden biri olarak ilan etmiştir. Çoğu işletme sahibi, web sitesinin çevrimiçi ortamda nasıl performans gösterdiği ve arama motoru sonuçlarında nasıl yer aldığı konusunda hosting sağlayıcısının rolünün ne kadar önemli olduğunun farkında değildir. Markanızın müşterilerine kaliteli bir hizmet sunabilmesi için iyi bir barındırma çözümüne sahip olması çok önemlidir. Web sitenizin hosting kalitesi ne kadar düşükse, web siteniz o kadar sık ​​​​erişilmez olma riski taşır. Bu, internetin rekabetçi yapısı nedeniyle, Google sıralamanıza ciddi şekilde zarar verebilir.

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Kaynak : İstnbul Times Haber Ajansı (İTHA)