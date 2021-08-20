Doğal Kozmetik Ürünleriyle Ön Plana Çıkan Bir Marka: Yeşilmarka

Doğal ürünleriyle ön plana çıkan ve profesyonel hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte olan https://www.yesilmarka.com/ , birbirinden özel ürünleri müşterilerine sunmaktadır. Kurulduğu andan itibaren oluşturduğu ilkeler özelinde hizmet vermekte olan firma, müşteri odaklılık ilkesinden hiçbir durumda vazgeçmemektedir. %100 doğal içeriğe sahip ürünler sunulmakta olup bu ürünlerin her biri, hızlı ve sorunsuz bir şekilde satın alınabilmektedir. Yenilikçi çözümler, kurumsal hizmet anlayışı ve alanında uzman ekip; sunulan hizmetin her noktasında başarılı olunmasını sağlamaktadır.

Doğal ve Sağlıklı Whey Protein Tozu

Sporla uğraşan bireylerin ihtiyaç duydukları protein ya da karbonhidratı almasını sağlayan ürünler, doğal içeriğe sahiptir. Whey protein tozları, çikolata / vanilya aromaları ile ya da aromasız bir şekilde sunulur. Bireyler, bu ürünlerden arzu ettiklerini hızlı, kolay ve kısa sürede satın alarak vücudun ihtiyaç duyduğu protein oranına sahip olma şansı elde etmektedir. Ürünlerde hiçbir şekilde yapay aromalar bulunmamakta olup doğal tatlandırıcı olarak şeker otu kullanılmaktadır. Müşterilerin sağlığını önemseyen ve “önce sağlık” diyen Yeşilmarka, sunduğu ürünlerle ön plana çıkmaktadır.

Doğal ve Cildi Tahriş Etmeyen Kozmetik Ürünleri

Kozmetik ürünlerde kimyasal maddeler, cildin tahriş olmasına ve pek çok sorunlar karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Yeşilmarka hem kozmetik ürünlerde hem de şampuanlarda doğallıktan yana olduğu için müşterilerine kimyasal madde içeren hiçbir ürün sunmaz. Parabensiz şampuan, sülfatsız şampuan olmak üzere oldukça doğal saç bakım ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünlerin her biri, özel çalışmalar sonucunda meydana getirildiği için üretim aşamasında da müşterilerin sağlığı gözetilmektedir.

Bunun yanı sıra doğal kozmetik ürünlere de sahip olan firma, kimyasal maddelere ürünlerinde yer vermemektedir. Cilt için üretilen yağlar, cilt maskeleri, tonikler, losyonlar olmak üzere pek çok ürün, firmanın geniş ürün skalası içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda sunulan ürünler cildi hiçbir şekilde tahriş etmez, cildin doğallığını bozmaz. Bu nedenle firmanın sahip olduğu ürünlerin sağlıklı ve doğal olduğunu söylemek olanaklıdır.