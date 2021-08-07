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Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın Yardım Tırı Afet Bölgesinde

Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri çevresinde başlayan orman yangınları için hayırsever vatandaşların bölgeye yoğun bir şekilde yardımda bulunmak istemesi üzerine Dilek İmamoğlu ve İstanbul Vakfı harekete geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:03
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın Yardım Tırı Afet Bölgesinde
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Muğla, Bodrum, Marmaris ve Antalya bölgelerinde başlayan afetle birlikte, vatandaşlar bölgeye yardım talebinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çalışmalara başlayan İstanbul Vakfı, Muğla Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden ihtiyaç listesi istedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /  Hüseyin Çetiner 

3 GÜN İÇİNDE TIR YOLA ÇIKTI

Gelen ihtiyaçlar listesinin hayırseverlerle paylaşılması üzerine, 3 gün gibi kısa sürede bir tır dolusu malzeme toplanarak afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım tırı dün Bodrum’a bugün ise Muğla’ya ulaştı.

YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILACAK EKİPMANLARA ÖNCELİK VERİLDİ

Ağırlıklı olarak sahada yangın söndürmede kullanılacak malzemelerden oluşan pakette; yanmaz pantolon ve ayakkabı, çizme, bot, gaz maskesi, yanmaz battaniye, yangın söndürme tüpleri, baret, yanıklarda kullanılacak tıbbi malzeme, telefon şarj üniteleri, powerbank, pil, el feneri, jeneratör gibi ekipmanlar yer aldı.

Ayrıca tır ile bölgeye; erkek-kadın iç çamaşırları, tişört, gömlek, hijyen maskeleri, diş macunu ve fırçası, şampuan, duş jeli, sabun, deterjan, bebek bezi, kadın-erkek, çocuk-bebek giysileri, bol miktarda su, bebe bisküvisi ve dayanıklı kurabiye gönderildi.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Yangından etkilenen sokak hayvanlarını da unutmayan İstanbul Vakfı, bölgeye bol miktarda kuru mama temin etti.

DİLEK İMAMOĞLU YANGINDAN ETKİLENEN KÖYLERİ ZİYARET ETTİ

Dilek İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la birlikte Bodrum’da yangından etkilenen köyleri ziyaret etti yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu, "Türkiye’nin dört bir tarafından başlayan yangınlarla maalesef çok üzücü günler yaşıyoruz. Çok büyük bir sınavdan geçiyor ülkemiz. Belki biz bu yangının çok yakınında olamadık ama ağaçların ve ormanların içindeki canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik. Yüreğimiz ağzımızda hissettik yangınları. Bazen çok öfkelendik, çok kızdık; bazen çok ağladık. Sevgili başkanlarımızın, çalışma arkadaşlarının ve destek olan tüm insanlar sayesinde birçok yerdeki yangınlar kontrol altına alındı. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Allah bir daha böyle bir yangını bu ülkeye göstermesin" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel de kendilerinin bir talep oluşturmadan bağışçıların yardım etmek istemelerinin çok önemli olduğunun altını çizerek yardımseverlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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