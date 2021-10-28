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Cam Balkon Sistemleri

Cam balkon sistemleri ilk günden beri popülerliğini hiç kaybetmeden sürdürmektedir. Gerçekleştirilecek olan cam balkon sistemlerinin sunduğu avantajların yanı sıra bina değerini artırması da sistemin popülerliğine etki etmektedir. Cam balkon sistemlerinin hazırlanması ve sunulmasında ise kaliteli üreticilerden destek alınması son derece önemlidir. Cam balkon bayilik veren yerlerarasında bulunan BKS Cam Balkon Sistemleri kaliteli üretimlerin yanı sıra müşteri isteğine yanıt veren farklı model seçenekleri ile de dikkat çekmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2021 Perşembe 12:31
Cam Balkon Sistemleri
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BKS Cam Balkon Sistemleri İletişim

Cam balkon bayilik veren yerler içinde yer almakta olan BKS Cam Balkon Sistemleri kaliteli üretimlerin sunulması ile en çok tercih edilen firmalar arasında yer almaktadır. BKS Cam Balkon Sistemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için ise hemen https://bkscambalkon.com/ adresinden yararlanabilirsiniz. BKS Cam Balkon Sistemleri adresinde yer almakta olan iletişim alanına tıklayarak buradan bayilik başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Bayilik için yapacağınız talep başvurusu sonrasında kısa sürede yetkili personel tarafınıza ulaşım sağlayarak bayilik şartları ile ilgili detaylı bilgileri aktaracaktır.

Her mevsim balkonlarınızı daha işlevsel ve konforlu hale getirebilecek olan hareketli cam sistemleri için teknolojik alt yapısı ve ARGE yatırımları ile kullanıcı dostu sistemler üretmek için çalışan genç ve dinamik ekibiyle 2003 yılından beri sektörde yer alan BKS markasını web sitesinden inceleyebilirsiniz. Bayilik yatırımı yapmak isteyen firmalar için web sitesinden başvuru formu ile başvurular alınmakta olup, değerlendirme süreci sonrasında bayiler yerlerinde ziyaret edilerek yeterlilik kriterlerini karşılama ve hedef planlarına göre yetkilendirilmektedirler.

Bks bayileri firma tarafından özel yazdırılan bir çizim programı ile donanımlanmakta ve rakiplerinin önüne geçerek piyasada rekabet avantajı yakalamaktadır.

Markanın özellikle kendisine özel geliştirmiş olduğu maliyet hesabı, cam ölçü hesabı, ürün tedarik listesi iki boyut ve üç boyutlu balkon çizimi yapabilen cam balkon çizim programı. Hem markayı ön plana çıkarmakta hem de bayilerinin hatasız ve hızlı iş yapmasını sağlamaktadır.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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