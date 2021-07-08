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 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre İçin İş Birliği

 Avcılar Belediyesi ve  TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma Vakfı) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalan protokol doğrultusunda, okullarda doğa eğitimi verilmesi ve yeni evlenen çiftlerin fidan bağışlarıyla “Umut Ormanı” oluşturulması planlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:42
 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre İçin İş Birliği
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Avcılar’ın toprağını, havasını, suyunu, biyoçeşitliliğini korumak ve yeşil oranını artırmak adına önemli çalışmalar yürüten Avcılar Belediyesi, sürdürülebilir yaşam adına bir çalışmaya imza attı. İmza törenine  Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataş, Tema Vakfı Genel Müdürü Başak Özçağdaş ve Tema Vakfı Avcılar Sorumlusu Songül Çağışlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Protokol kapsamında yeni eğitim- öğretim döneminin başlaması ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan “Doğa Eğitimi” ile Avcılar’daki okullarda doğa ve doğa koruma bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak hedefleniyor. İlkokul seviyesinden lise seviyesine kadar her kademedeki öğrenciye ulaşmayı amaçlayan Doğa Eğitimi, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Protokolün imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli şunları söyledi:

“Yeşil, toprak konuları gündeme geldiğinde ilk akla gelen vakıf olan TEMA Vakfı ile iş birliği protokolü imzalıyoruz.  Protokolümüzle ülkemize yeni ormanlar kazandırmak için bir iş birliğimiz söz konusu. Avcılar’da evlenen çiftler adına, onların bağışladıkları fidanlarla ülkemizin bir köşesinde ‘Umut Ormanı’ oluşturacağız. Türkiye’ye bir orman hediye edeceğiz. Ayrıca öğrencilerimizin doğa konusunda bir eğitim alabilmesi için bu kentteki tüm okullarda doğayı korumak konusunda farkındalıklarını artıracak eğitimi TEMA Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemiz ortaklığında bir proje ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TEMA, çevre ve ekoloji alanında çalışıyor. TEMA ile yapacağımız iş birliği ile çevrenin daha fazla korunması için çabalıyoruz. Avcılar halkına hayırlı olsun”

Hançerli’nin ardından konuşan Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataş ise şu açıklamada bulundu:

“Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu protokolle iki önemli projeyi hayat geçirmiş oluyoruz. Bir tanesi yeşillendirme ağaçlandırma Türkiye’nin orman varlığını artırmaya yönelik. Öbür taraftan da diğer fidanlarımız çocuklarımız. Biz TEMA olarak önemli ölçekte eğitim faaliyetleri yürütüyorduk fakat bir belediye ile birlikte ilçe sınırlarındaki tüm okullarda doğa eğitimi vermeye ilk defa Avcılar Belediyesi ile başladık. Umuyoruz ki sonbaharda bütün değişik seviyelerdeki okullarda bu eğitimleri bütün çocuklarımıza ileteceğiz. Bize bu fırsatı verdiği için Belediye Başkanımız Turan Hançerli’ye teşekkür ederiz”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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