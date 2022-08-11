Annelik Estetiği Kadınlara Özgüveni Geri Kazandırıyor

Bu endişeleri giderebilecek birçok bireysel işlem olmasına rağmen, vücudun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve annelik estetiği de olarak adlandırılan bir dizi estetik uygulama bu konuda ön plana çıkıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Estetik Plastik Rekonstruktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Keleş, “Annelik estetiği” hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Hamilelik ve doğum sonrası kadınların vücut yapısı genellikle değişmektedir. Meme ve karın sarkması, bölgesel yağlanma bu dönemde görülen estetik problemlerden bazılarıdır. Bu noktada “Annelik estetiği” hamileliğin etkilerini tersine çevirebilen, doğum sonrası vücudu eski haline getirebilen çeşitli prosedürlerin bir arada yapıldığı uygulama olarak sıkça tercih edilmektedir. Bu işlemler özel ihtiyaç ve isteklere göre şekillendirilebilir.

“Annelik Estetiği”nde uygulanan tedavilerden bazıları şunlardır;

Estetik Meme Cerrahisi

Hamilelik sırasındaki hormonal değişiklikler memelerin boyutunu, şeklini ve dolgunluğunu büyük ölçüde etkileyebilir. Emzirme sonlandırıldıktan sonra, meme dokusunda kayıp ve sarkma meydana gelebilir. Bu durumlarda estetik meme cerrahisi memenin şeklini ve boyutunu eski haline getirebilir. Ayrıca meme estetiği ilerleyen süreçte yeniden anne olunması durumunda emzirmeyi de engellememektedir.

“Annelik estetiği” için memelere iki farklı işlem uygulanabilir. İlki, memelerin göğüs kafesinde daha yüksek bir konuma taşımak için fazla derinin alındığı meme dikleştirmedir. Diğer seçenek ise meme implantları ile memenin şeklini, sıkılığını geri kazandırabilen meme büyütmedir. Hangi işlemin uygun olacağı ayrıntılı muayene sonrası belirlenir.

Karın Germe

Karın bölgesi, hamilelik sırasında değişimin gözle görüldüğü en belirgin alandır. Hamilelik sırasında, kilo artışı ile birlikte karnın orta bölgesinde muazzam bir stres oluşur ve cilt gerilir. Doğum sonrasında karın cildinde sarkıklık ve kaslarda şekil bozukluğu olabilir.

Bu sürecin bir çözümü olan karın germe, karın bölgesindeki fazla derinin alındığı ve kasların gerildiği cerrahi bir işlemdir. Hatta sezaryen ile doğum yapıldıysa bu işlem sırasında sezaryen izi ortadan kaldırılabilir.

Liposuction

Sırt, kol, basen, boyun, karın gibi vücudun belirli bölgelerindeki diyete dirençli yağların özel cihazlar yardımı ile alınması işlemidir.

Kilo alındığında, yağ hücrelerinin boyutu ve hacmi artar. Buna karşılık, liposuction belirli bir bölgedeki yağ hücrelerinin sayısını azaltır. Alınan yağ miktarı bölgenin görünümüne ve yağ hacmine bağlıdır. Ortaya çıkan fiziksel değişiklikler aşırı kilo alıp verme durumu söz konusu olmadığı sürece genellikle kalıcıdır.

Tüm işlemler bir arada yapılabiliyor

Bu işlemlerin tek başına ya da birlikte gerçekleştirilebilmesi için doğumdan sonra en az 6 ay geçmesi ve emzirmenin sonlandırılmış olması gerekmektedir. İyileşme süreci,, yapılacak işlemlerin türüne göre ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Genel olarak iyileşmenin tamamlanması 1-2 ay sürebilir. “Annelik estetiği” yaptıran kadınların özgüvenleri de yerine gelmekte ve yaşam kalitesi yükselmektedir.