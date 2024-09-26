Gençler İstanbul’un Gizli Hazinelerini Keşfe Çıkıyor

Zeytinburnulu gençler İstanbul’un zengin ve kadim tarihini gezip görerek öğreniyor. İstanbul’un kültür hazinesi niteliğindeki mekânlarını iki haftada bir düzenlenen “İstanbul Gezileri”nde gençlere tanıtma fırsatını sunan Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM) gezi turları yeniden başlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin (ZEYGEM) düzenlediği keşif gezilerinde yüzlerce genç, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını uzman rehberler eşliğinde tanıma fırsatını elde ediyor. Gençlerin kültür ve tarih birikimiyle güçlü bir bağ kurmasını amaçlayan İstanbul Gezileri programının 05 Ekim Cumartesi günü Eyüp Sultan Bölgesi (Erkek öğrenciler) gezisiyle başlıyor.

İSTANBUL’UN KADİM TARİHİNE TANIK OLACAKLAR

Mayıs ayına kadar devam edecek ve 14 farklı tur programından oluşan İstanbul Gezileri’nde; Eyüp Sultan Bölgesi, Topkapı Sarayı & Ayasofya Camii, Evliya Çelebi’nin İstanbul’u Gezisi, Mimar Sinan’ın İstanbul’u Gezisi, Fener-Balat Ayvansaray Gezisi, Fatih & Zeyrek Gezisi, Dolmabahçe Sarayı & Beşiktaş Gezisi, Harbiye & Nişantaşı & Maçka Bölgesi Gezisi, Maslak Kasrı & Yıldız Bölgesi Gezisi, Divanyolu & Sultanahmet Bölgesi, Karaköy & Galata Gezisi, Taksim Gezisi, Harem Gezisi, Kuzguncuk & Beylerbeyi Gezisi, tarihi ve kültürel zenginlikleri konusunda uzman rehber Tarihçi-Yazar İbrahim Akkurt ve eğitmenler tarafından genç kâşiflere aktarılacak.

ZEYGEM tarafından organize edilen İstanbul Gezileri’ne 14 -25 yaş aralığındaki Zeytinburnu’nda okuyan ve ikamet eden tüm gençler ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Geziye katılmak isteyen gençlerin www.zeygem.org.tr üzerinden başvurması yeterli oluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)