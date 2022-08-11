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Esnaf Temsilcileri Sorunlarına Çare İçin Esnaf Odasının Kapısını Çaldı

Yaklaşık 40 yıl önce kurulan Ümraniye Sanayi sitesi esnafları yorgun ve iş yapılamaz hale gelen binalarda risk altında altında olduklarını ifade ettiler.,

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 10:56
Esnaf Temsilcileri Sorunlarına Çare İçin Esnaf Odasının Kapısını Çaldı
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Sanayi sitesi içinde yıllar içinde oluşturulan farklı sitelerin temsilcileri Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odasının kapısını çaldılar. Başkan Mehmet Özdil’i ziyaret eden heyette Fatih Sanayi Sitesi Başkanı Ali Kaya, Deniz Sanayi sitesi Başkanı Vedat Bahçekapılı, Birlik Sanayi Sitesi Hayati Kaya,Güven Sanayi Sitesi Başkanı Aydın Yazlı ve Gümrükçüler Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Bayındır yer aldı.

Site Başkanları Ümraniye Sanayi Sitesi içerisinde 3.000 civarında esnaf arkadaşlarımız var.Dükkanlar 20 mt civarında artık Ümraniye büyüdü Hatta sitemizin çevresi son derece modern yapılarla doldu.Ama bizim binalarımız artık eskidi ve riskli konuma geldi.

Özellikle küçük bir dükkanın önüne üç kamyon geldiğinde site içerisinde trafik durma noktasına geliyor hatta zaman zaman duruyor. Bu nedenle sesimizi yetkililere duyurmak için Esnaf temsilcimiz olan Oda Başkanımız Mehmet Özdil’den bürokratik yolların takibini ve bizleri artık yeni bir arazide oluşturulacak yeni modern sitemizin yapılması için kedisinden destek istiyoruz dediler.

ÜMRANİYE 51 İLDEN BÜYÜK BİR İLÇE

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil ; “Ümraniye’nin 51 ilden büyük bir ilçe olduğuna dikkat çekti.Özdil; Sanayi sitesinin büyük ihtiyaçları karşılayan ancak bugünümüzde ne yazık ki binalarıyla verimli olamayan bir bölgede. Sanayi Başkanlarımız sıkıntıları anlattılar. Bizler zaman zaman gidip esnaf arkadaşlarımızı dinliyoruz. Ancak artık zamanı geldi diyerek yapacak çok işimiz var.Öncelikle İlçemiz Belediye Başkanı,Kaymakamlık Makamlarından başlayarak gerekli müracaatlarımızı yapacağız. Elbette sonrasında aşama aşama Sanayi Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Valilik,İB.B. kısacası herkesin kapısını çalarak sitelerimizde bulunan yaklaşık 3.000 civarında esnafımızın yeni sanayi sitelerine kavuşması için çalışacağız dedi.

Haber:Nurcan Kırcalı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 11.08.2022 13:23
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