Başkanla Akşam Çayı Programı’nın Bu Haftaki Adresi Sümer Mahallesi Oldu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Başkanla Akşam Çayı sohbetlerinin üçüncüsünü Sümer Mahallesi Işık Kıraathanesi’nde gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Sümer Mahallesi Başkanla Akşam Çayı Programı’na AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, Sümer Mahallesi Muhtarı Akın Coşkun, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürleri katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlardan gelen soruları tek tek not alarak cevapladı. Sümer Mahallesi sohbetinde gündemde ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm meselesi konuşuldu. Arısoy, “Bir binanın yıkılıp yeniden yapılabilmesi için devlet imkânlarının seferber edilmesi bakımından en iyi dönemi yaşıyoruz.

Piyasa şartlarına girmiyorum ama bunu istediğiniz insanla tartışmaya hazırım teknik olmak kaydıyla. Şubat depreminin ardından Kentsel Dönüşüm Danışma Ofisimizi kurduk. Buradaki her bir ev sahibi hemşehrimiz gelerek dönüşümü nasıl yaparım, bu işi nasıl yapabilirim gibi genel bilgi alabilir. Bir ilçe belediyesinin tek başına kentsel dönüşüm yapma gücü yoktur. Bizim bir partnere ihtiyacımız var. O partner şimdilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’dir” dedi.

MUSTAFA BAYRAK “HANGİ MÜTEAHHİTE GÜVENECEĞİZ?”

30/6 Sokakta ikamet eden Sümer Mahallesi sakini Mustafa Bayrak: “Sokağımıza çok fazla müteaahhit geliyor. Ancak biz kime güveneceğiz. Burada nasıl bir şekilde yol almalıyız?” şeklinde bir soru yöneltti. Başkan Ömer Arısoy ise “Biz herhangi bir firma telaffuz etmiyoruz. Çünkü bu bir ticari iştir. Zeytinburnu’da iş yapan müteahhitlere söyledik. Bize somut bir şeyle gelirseniz biz o müteahhitin karnesini size söylüyoruz. Ada bazlı sözleşmelere de rehberlik ediyoruz” şeklinde cevap verdi.

BERK ALEMDAR “HER MAHALLEDE SPOR SALONU OLMASINI İSTİYORUZ”

Berk Alemdar “Spor salonları çok pahalı. Gökalp Mahallesi’ndeki spor tesisinin açılmasını heyecanla bekliyoruz. Ayrıca bu uygulaman ın tüm mahallelerde olmasını talep ediyoruz” dedi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Spor salonları hem sağlıksız şartlarda hem de yüksek ücret talep ediyorlar. Zeytinburnu Spor Salonu’nu 2025’in başlarında inşallah tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Orada iki kat kadın ve erkek için ayrı ayrı fitness salonu olacak.

Zeminin altında da bizim yaz ve kış spor okullarımız için güzel bir salon olacak. Her mahallede spor salonu yapacak boş alan olmamasından dolayı maalesef imkânımız yok. Kadınlar için spor salonu sözümüz vardı. Onları hizmete açtık” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)