banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.176,20
ALTIN
934,63
DOLAR
14,84
STERLİN
19,62
EURO
16,36
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her koşulda kazanacak
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her...
Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu
Dedeler, nineler ve torunları masalda...
Asıl Korsan Kim ?
Son Dakika
Asıl Korsan Kim ?
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat Çekti
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat...
Flaş Haber
Asıl Korsan Kim ?
Kapat

Sultangazili Gençler Aydın-Efeler Kampı’nda Doyasıya Eğlendi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Aydın-Efeler Gençlik Kampı; sportif faaliyetler, geziler ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle, gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 09:47
Sultangazili Gençler Aydın-Efeler Kampı’nda Doyasıya Eğlendi
banner171

Sultangazi Belediyesi, gençleri çok sevecekleri etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin son olarak Aydın-Efeler’de düzenlediği Gençlik Kampı da birbirinden keyifli anlara sahne oldu. 18-21 yaş aralığındaki 172 gencin katıldığı kamp; matrak, sokak oyunları, spor turnuvaları gibi sportif etkinlikler ve Efes Antik Kent Gezisi ile gençlere farklı ve eğlence dolu bir deneyim sundu.

Gençler Sporla Yetişiyor

Gençleri Aydın-Efeler Kampı gibi hem eğlenceli hem de eğitici ve sporla dolu etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Gençlerimizi sporla buluşturup onların hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Buradan hareketle gençlerimize, birbirinden eğlenceli sportif faaliyetlere katılırken öğrenecekleri ve çok keyif alacakları güzel bir kamp deneyimi armağan etmek istedik. Gençlerimiz bizim için çok değerliler. Her şey onların mutluluğu, daha güzel yarınlara kavuşmaları için… Ekip arkadaşlarımızla bu hedefe ulaşmak için gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı
Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı
Su Ürünleri Denetimi
Su Ürünleri Denetimi
İmamoğlu'ndan RAkibi Binali Yıldırım'a Geçmiş Olsun Mesajı
İmamoğlu'ndan RAkibi Binali Yıldırım'a Geçmiş Olsun Mesajı
Ak Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun Kimdir?
Ak Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun Kimdir?
Aziz Durmuş Hakka Yürüdü
Aziz Durmuş Hakka Yürüdü

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169