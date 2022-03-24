Sultangazili Gençler Aydın-Efeler Kampı’nda Doyasıya Eğlendi

Sultangazi Belediyesi, gençleri çok sevecekleri etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin son olarak Aydın-Efeler’de düzenlediği Gençlik Kampı da birbirinden keyifli anlara sahne oldu. 18-21 yaş aralığındaki 172 gencin katıldığı kamp; matrak, sokak oyunları, spor turnuvaları gibi sportif etkinlikler ve Efes Antik Kent Gezisi ile gençlere farklı ve eğlence dolu bir deneyim sundu.

Gençler Sporla Yetişiyor

Gençleri Aydın-Efeler Kampı gibi hem eğlenceli hem de eğitici ve sporla dolu etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Gençlerimizi sporla buluşturup onların hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Buradan hareketle gençlerimize, birbirinden eğlenceli sportif faaliyetlere katılırken öğrenecekleri ve çok keyif alacakları güzel bir kamp deneyimi armağan etmek istedik. Gençlerimiz bizim için çok değerliler. Her şey onların mutluluğu, daha güzel yarınlara kavuşmaları için… Ekip arkadaşlarımızla bu hedefe ulaşmak için gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)