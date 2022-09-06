banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.400,69
ALTIN
1.003,64
DOLAR
18,23
STERLİN
21,11
EURO
18,10
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül Ayı İlk Meclis Birleşimini Yaptı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül...
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a...

Sultangazi Evlatlarıyla Gurur Duyuyor

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, ERDAL ve ERSA Spor Kulübü öğrencileriyle elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 09:43
Sultangazi Evlatlarıyla Gurur Duyuyor
banner171

Sultangazi ilçemizi Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden Erdal Özcan Gençlik Spor Kulübü ve ERSA Spor Kulübü öğrencileri seçmelerde yaptıkları müsabakalarda rakiplerini yenerek ilçemize 3 madalya kazandırdılar.

SULTANGAZİ'DEN DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA
Elde ettikleri sonuçla dünya şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazanan sporcularımızdan Fatih Enes Kurt seçmelerde tüm rakiplerini yenerek 1.olurken ,Ersin Berat Özcan 2. Bilge Solak ise 3.olarak ilçemiz madalya kazandırdıklar.
Dünya Şampiyonasi Seçmeleri'nde 1. olan Enes Fatih Kurt, ülkemizi 26-30 Ekim 2022 tarihlerinde Konya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na temsil etmeye katılmaya hak kazandı.

ALTAN, "EVLATLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"
Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, ERDAL ve ERSA Spor Kulübü öğrencileriyle elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu ilçede kendi öz değerlerine imkan verildikçe çocuklarımız her alanda başarılı oluyor.
Bize düşen imkanlarımız el verdikçe çocuklarımızın yanında olmaktır" Şeklinde konuştu. Elde ettikleri sonuçtan dolayı tüm sporcuları ve Antrenörleri Erdal ve Erdem Özcan'a teşekkür eden Altan, Dünya şampiyonasına Türkiyemizi ve ilçemizi temsil edecek olan Enes Fatih Kurt'a başarılar diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Denetimi
Sultangazi Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Denetimi
Sultangazi'de Gelecek Partisi BBP Dostluğu
Sultangazi'de Gelecek Partisi BBP Dostluğu
Başkan Altan: Sultangazi'ye Huzur Ve Adalet Gelecek!
Başkan Altan: Sultangazi'ye Huzur Ve Adalet Gelecek!
Sultangazili Gençler Aydın-Efeler Kampı’nda Doyasıya Eğlendi
Sultangazili Gençler Aydın-Efeler Kampı’nda Doyasıya Eğlendi
Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı
Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169