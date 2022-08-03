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Başkan Altan: Sultangazi'ye Huzur Ve Adalet Gelecek!

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, yarın seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını belirterek," tüm ekibimizle birlikte halkımızın her kesimine ulaşmaya gayret ederek partimizi ve Genel Başkanımız Prof Ahmet Davutoğlu'nun iktidara geldiğinde yapacağı hizmetleri anlatmaya devam ediyoruz. "Şeklinde konuştu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:20
Başkan Altan: Sultangazi'ye Huzur Ve Adalet Gelecek!
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2023 genel seçimlerine son sürat hazırlık yapan Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığı stant çalışmaları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Sultangazi'nin Gelecek Partisi ile huzur ve refaha kavuşması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Altan;" Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bizler de Gelecek Partisi teşkilatları olarak gece gündüz, sıcak soğuk demeden çalışmalara devam ediyoruz. Esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyoruz, mahalle mahalle gezerek halka vaatlerimizi anlatıyoruz. Plan ve projelerimizden bahsederek Gelecek Partisi'nin vizyon ve misyonunu yediden yetmişe herkese anlatmaya çalışıyoruz. Dinamik gençlerimizle, aklı selim üyelerimizle bucak bucak gezerek seçime hazırlanıyoruz. Söz veriyoruz iktidar olduğumuz ilk an bu çile bitecek. Gelecek Partisi ile huzur gelecek, güven gelecek, adalet gelecek, sağlık gelecek, eğitim gelecek"şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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