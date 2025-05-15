Siyasi Sokak Röportajlarının mucidi olarak son aylarda bakıyorum MHP Ve Ak Parti’li bir çok isim SOKAK Röportajlarının daha sağlıklı yapılabilmesi adına konuşmalar yapıyorlar önergeler veriyorlar.

Bizim Gazetemiz 17 yaşında. Neşriyatını yapan Çetiner Radyo Televizyon Gazetecilik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketimiz var. Cumhuriyet savcılığı basın bürosundan alınmış Mevkute belgelerimiz var.

Yani düşünülen düzenlemeler muhtemelen bizim gibi kayıt altında olan şirketleri kasamayacaktır.

Ancak beni kapsamıyor diye bu şartları yerine getiremeyenler’ de toplumun sorunlarına eğilmesinler demeyi doğru bulmuyorum.

Oysaki doğru yaklaşım şu olmalıdır biz Cumhur ittifakı olarak nerede hata yapıyoruz ki halkın bunca ulusal gazete ve televizyon kanalı var iken sokak röportajlarına konuşması ve onları izlemesi neden bu kadar artış gösterdi sorusunu kendilerine sormaları gerekmez mi ?

Sokak röportajları kötü, onları yasaklayalım, yok edelim, sokakta röportaj yapacak ortamı onlara vermeyelim demekle bu sorun çözülecekse bu çok kolay hadi hemen yapalım bu engellemeleri…

Siyasi sokak röportajlarının mucidi bir kişi olarak Ak Parti ve MHP bu soruna akılcı ve rasyonel bir çözüm bulmak istiyorsa ben veya bu alanda emek veren sokak röportajları yapan kanal sahipleri ile iletişime geçip bu işin artı ve eksilerini öğrenmeleri daha sağlıklı bir yol ve yöntem olur.

Halk ulusal gazetelerin, haber portallarının ve televizyon kanallarının seslerine ve sorunlarının çözümlerine kulak vermemeleri karşısında haklı olarak kendi düşüncelerini diğer kişilere ve hükümet yetkililerine iletmek için haklı olarak sokakta, caddede, mahallede karşılarına çıkıp mikrofon uzatan sokak röportajlarına dertlerini ve sorunlarını anlatmalarının neresinde hata var ?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yumruklaşmaya varan kavgalar olmuyor mu ? Daha kısa bir süre önce Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez konuşurken yapılan saldırıda hayatını kaybetmedi mi ?

O zaman neden TBBM’ de halka kötü örnek oluyor diye önerge vermiyorsunuz ? 15 -20 yıldır sokak röportajları yapılıyor. Siz hiç bu tartışmalarda hayatını kaybeden birisini duydunuz mu ?

SİYASİ SOKAK RÖPORTAJLARININ MUCİDİ OLARAK BİR MİKROFON VE KAMERASI OLSA DAHİ HERKESİN ADİL VE AHLAKLI BİR ŞEKİLDE SOKAK RÖPORTAJI YAPMASI SAĞLANMALIDIR…

Toplumun dini duygularına, örfüne, adetlerine ve ahlaklarına aykırı sorular olmalı. Mesela ne idüğü belirsiz birleri sokakta “Önde mi arkadan mı diye” soru sorabiliyor. Bu soru ne adaba ne ahlaka ve de bizim toplum yaşamımıza uygun değil.

Bunu soran kişi ile alakalı soruşturma açılmalıdır. Ayrıca sosyal medyada bedenini teşhir edip dijital dilencilik yapanlara da ağır yaptırımlar getirilmelidir.

Belki istenen şartları yerine getiremeyen bir kişi daha doğru sorular sorarak topluma katkı sunan içerikler üretebilir.

Benim şartlarım uygun diğerleri ne olursa olsun diyecek bir yapım yok. Sadece benim rahat olmam ile toplum rahat olmayacaksa benim de rahat olmamım çok manası yoktur.

SOKAK RÖPORTAJLARI NEDEN BU KADAR BÜYÜDÜ KİMSE SORGULAMIYOR ?

Sene 2008 İstanbul Times Tv Özel Youtube kanalı olarak Suyun Rengi nedir, Büyükçekmece mi büyük yoksa Küçükçekmece mi diyerek komik sokak röportajları yaparken Avcılar da baş örtülü bir hanım efendinin hükümeti eleştirdiği sokak röportajımız kısa sürede izlenme rekorları kırdığını görünce siyasi alanda sokak röportajlarına ciddi bir ihtiyaç olduğunu duyunca ağırlığımızı SİYASİ SOKAK RÖPORTAJLARINA Verdik.

O gün bugündür 5 binden fazla günlerce TREND olan videolar dahil güzel çalışmalara imza attık.

MHP Medya İletişim Ve Dijital İletişim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in sokak röportajlarının daha derli toplu ve işin ehli olan kişiler tarafından yapılmasını istemesini takdir ile karşılıyoruz.

Ancak Hükümet ve ortağı MHP’nin daha sağlıklı bir iş yapmasını dilerim. Örnek vermek gerekirse bütün halkın kaynakları ile yayın yapan TRT ve Anadolu Ajansı sadece hükümetin yayın kuruluşu Olmamalı.

Mesela Anadolu Ajansı ve TRT Hükümetin çalışmalarına 10 dakika ayırıyorsa Ana muhalefet partisi çalışmalarına 5 dakika, diğer muhalefet partilerinin çalışmalarına da 2.5 dakika yayın akışında yer vermeli deseler daha hayırlı bir iş yapmış olurlar.

Mesela TRT Ve Anadolu Ajansı yapacağı bir haberde Ak Parti 2007’de emekli maaş bağlanma oranlarını değiştiren % 75 maaş bağlanma oranlarını % 33’e düşüren yasayı çıkarmasaydı en düşük emekli maaşı bugün 37 bin Türk lirası olacaktı.

ULUSAL GAZETE VE TELEVİZYON KANALLARI BELLİ BİR SİYASİ PARTİ'NİN GÜDÜMÜNE GİRMEYİP HALK ODAKLI YAYIN YAPSALARDI SOKAK RÖPORTAJLARI BU KADAR İLGİ GÖRMEZDİ...

Ülkemizde yayın yapan bir çok gazete tek merkezden servis edilen bir bülteni aynı başlık ile haber yapıyorsa halk niye emir ile yapılan bir haberi okusun ?

Eğer başta Devletin yayın organı olan TRT ve Anadolu Ajansı adil şekilde haber değeri olan çalışmalara yer verseydi mesela CHP’nin Maltepe, Saraçhane özellikle son seçimde 1.007 oy aldığı Yozgat’ta yüz binlerce kişinin katıldığı MİTİNG’nin sizin için 20 saniyelik bir haber değeri yok mudur ?

Bugün sokak röportajlarının bu kadar değer görmesinin en önemli sebebi hiç şüphe yok ki başta kamu yayıncısının akabinde hükümet ile iç içe giren özel yayıncıların yayın yaparken hükümet lehine adil olmayan bir taraf tuttuklarını herkes biliyor.

Hiç biriniz onlarca kanalı olan TRT’nin yayın akışında olumlu olarak ana muhalefetin yayınlarına yer verdiğini gördünüz veya duydunuz mu ? Ama aynı TRT saatlerce otel kamerasının bantlanmasına yer verdi.

TRT’nin 4 MİLYON EMEKLİ 14.500 Maaş Alıyor İstanbul’un en uzak ilçesinde 80 m2 evin kirası ne kadar diye sorduğunu duydunuz mu ?

TRT ve Anadolu ajansı haber yapmadı diye sorunlarımız çözülmüyor. Pendik'te sokak röportajı yaptığım 35 yıl çalışıp emekli olan Emin Varol amca aynen şunları söylemiştir;

"Pendik'te en düşük kira 20-25 bin lira benim tüm maaşım 14.500 TL hangi para ile ev tutacağım ?

Ben bugün sokakta kalıyorsam bu benim suçum değil NAS deyip faizi 8.5 'de tutanların hiç mi suçu yok dedi ? daha Neler neler (video linki yorumda )...

Sokak röportajlarına bir kural getirmek istiyorsanız :Halkın kendisini ifade edebildiği için bozuk bir psikolojiye geçiş yapmasını engelledikleri için TROLLERE VERECEĞİNİZ MAAŞI ONLARA VERMENİZ GEREKİR Diye düzeleme yapın.

Ülke sorunlarını siz siyasilere aktardıkları için ajanslara vereceğiniz milyon dolarları sayısı 15-20 yi aşmayan siyasi sokak röportajı yapan kanallara verin.

Hiç bir siyasetçi görmezsek duymazsak konuşmazsak halkın sorunları biter diyemez.

Sorun varsa önce teşhis koyacaksınız. İşte bu aşamada biz sokak röportajı yapan kanallar size yeteri materyali sunarak teşhisi koyduk diyebilirler.

Bu materyallerden yararlanıp TEDAVİ Yİ yapmak da siz siyasetçilerin işi değildi midir ?

Getireceğiniz kural da belli ve basittir. Küfür, Hakaret, Beddua ve edebe aykırı soru sormayın denmesi yeterli...

SİYASİ SOKAK RÖPORTAJLARININ DUAYENİYİM BU KONUDA MÜTEVAZİ OLMAYA GEREK YOK. MASA BAŞINDA AHKAM KESEN HİÇ BİR YETKİLİNİN BENİ ARAYIP BİZİM BU KONU İLE AKLAKALI SÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ VAR SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ DEMEDİ ?

Bu işler Masa başında önerge hazırlamakla olmuyor. Önce Ekonomiyi, adaleti Tarımı düzelteceksiniz.

Kamu kurumlarının (TRT- Anadolu Ajansı )adil yayın yapmalarını sağlayacaksınız.

Bırakın Erdoğan’ı, Bırakın herhangi bir bakanı artık bir çok kanal konuklarının ağzında sözünü bırakarak falan veya filan teşkilatın başkanı konuşuyor hemen bağlanıyoruz deyip yayını pat küt kesip bağlanıyorlar.

Aslında bu konuda yazacak ok şey var ama fayda biz şu anlık bu kadarı ile yetinelim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 15. 05. 2025