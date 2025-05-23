ÇOK KALABALIK BİR CEMAAT CENAZE NAMAZINA KATILDI

23 Mayıs 2025 tarihinde Cuma namazına müteakip Zeytinburnu Millet Camisinde kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Kaymamamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburu CJHP İlçe başkanı Metin Doğan, Zeytinburnu Belediye başkan yardımcıları Av. Saffet Öz, Hurşit Bekaroğlu,Çok sayıda meclis üyesi başta olmak üzere kalabalık bir cemaat merhume Seyran Avcı’yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Times Haber Ajansı (İTHA)