Yasaklara karşı millet olarak çok büyük tepkiler vermeye başladık farkında mısınız?

Bilip bilmeden, eğriyi doğruyu tartmadan karşı çıkıyoruz yasaklara. Ayıptır, yazıktır, günahtır dahası hiç te iyi bir davranış ve düşünce değildir yasaklara karşı durmak.

Bana kalırsa yasakları sevmeliyiz çünkü toplumsal değerlerimizi koruyup kollayan ve bu değerleri kişilerin keyfine bırakmayan kuralların öteki adıdır yasaklar.

Yasaklar için mitingler düzenlemeliyiz mesela pankartlarla yürümeliyiz. Sesimiz kısılan kadar bağırmalıyız “YASAKLARI İSTERİZ”, “YASAKLAR İNSANCA YAŞAMANIN TEMELİDİR ENGELLENEMEZ” “YASAKLARA UYMAYAN BİZDEN DEĞİLDİR” gibi.

İyidir yasaklarla yaşamak aslında insana insan olduğunu hatırlatıyor ve insanca birlik beraberlik içinde yaşamak için kılavuzluk yapıyor.

Bana sorarsanız yasaksız bir hayat asla düşünülmemelidir.

Tabi işine gelmediği için yasakları sevmeyenlerde var aramızda. İşte ben de o yasakları istemeyenleri sevmeyenleri sevmiyorum. Sevmeyeceğim de. Kimse de böyle insanları bana sevdiremez…

Hadi şimdi de yasaklarla yönetilen bir ülke düşünelim hep birlikte.

Öncelikle yokluktan aç yatmak yasaklanmalı, ay sonu gelmez diye gırtlaktan kesmek kalkmalı literatürden. İçinde hırsızı, arsızı barındıran, koruyan, kollayan, kamufle eden bütün kuruluşlar lağvedilmeli kurulması, çalışması yasaklanmalı.

Devletin malını ve imkanlarını babasının malıymış gibi kullananların saltanat sürmeleri, toplumun dini duygularını sömürerek kendilerine değişik kazançlar sağlayanların bırakın insan içinde gezmelerini gün yüzü bile görmeleri yasaklanmalı.

Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, insan olmayan diğer canlıların telefleri dahası cehalet sosuza kadar yasaklanmalı. Bunları bırakın yapanları, yeltenenlerin bile insandan sayılması ve haklar tanınması yasaklar dahiline alınmalı.

Çalmak, çırpmak, rant için her türlü dalavere çevirmek, kendini bulunmaz hint kumaşı sanarak makam koltuğuna kıçını yapıştırmak, torpille kurumlara dayı, emmi, yeğen gelin, kuzen almak affı mümkün olmayan yasakların başında gelmelidir.

Gelecek korkusuyla yaşamak ta yasaklanabilir aslına. Hak eden hak ettiği mevkide olursa buna ne engel olabilir ki…

Ahlaksızlıklarıyla, utanmazlıklarıyla, dolandırıcılıklarıyla ve kul hakkı yemeleriyle zengin olanların düzenlerini yasaklamadığımız için bu saçma sapan düzen içinde çırpınıp durmuyor muyuz?

Anlayacağınız seviyorum yasakları insanca yaşayan yurdumun insanlarını düşlerken…

Dediğim gibi yasaklar iyidir aslında. Sadece nereye koyacağınız ve nerede uygulayacağınızı iyi belirlemelisiniz.

Ne demişti Hasan KARATAŞ

Söylemesi yasak sözler kaldı yüreğimde.

Hayaller yarım,

Umutlar gökyüzünde…

VESSELAM

İstanbul Times - Mehmet Remzi TANIŞ