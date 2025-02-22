DOSTLARI MERHUM YUSUF ÖZASLAN SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu Merkezefendi camisinde kılınan Cenazeye katılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi eski kültür bakanı Mahir Ünal da "Yusuf ağabeyle bizim hem Erenler'den hem İLESAM'dan hem de Türk Ocağından çok eski hukukumuz var. AK Parti kurulduktan sonra da kampanyalarda beraberdik. Yusuf Ağabey, Erol Olçok Bey'in kampanyalarında, strateji heyetinde her zaman katkı sunar, destek sağlardı. Bizim için çok kıymetliydi, iyi bir fikir insanıydı. Allah mekanını cennet etsin. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu - İstanbul

Yusuf Özaslan'ın ağabeyi Hamit Özaslan, yaptığı açıklamada, kardeşinin nevi şahsına münhasır sıra dışı bir insan olduğunu belirterek "Benden üç yaş küçüktü. Çok iyi kalpli, merhametli, insan sever bir insandı. Dostlarıyla beraber İstanbul'da hayatını yaşadı. Kendini bu dünyadan ziyade, öbür dünyaya adamıştı. Çok zengin çevresi vardı. Ömrünü onlarla geçirdi, onlarla mutlu oldu. Şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları vardı. Vefatı da kalp krizine bağlı olarak gerçekleşti." dedi.

RİNDAN GRUBU ÜYESİ FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER KUVVACI FATMA NENE 80 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN KARLI,SOĞUK FIRTINALI BİR HAVADA YAPILAN DEFİN VE TAZİYE’YE KATILARAK SON GÖREVİNİ YAPTI…

Rindan Grubu Üyesi Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı Diğer Kuvvacı Fatma Nene ilk olarak Zeytinburnu Kozlu mezarlığında yapılan defin işlemi sırasında merhum Yusuf Özaslan’ ın son yolculuğunda yanında oldu.

Akabinde Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi taziye evinde yapılan taziye kabul programına katıldı.

Kuvvacı Fatma Nene şunları söyledi ”Merhum Yusuf Özalan’a Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir sözünü severim Merhum Yusuf Özaslan bir çok konuda bu topluma katkı yapmış bir yazar, senarist ve psikolog idi. Kitapları halkımıza ışık tutacak ve bu sayede amel defteri hep açık kalacak.

Onun dostları ve sevenleri çoktu. Zaten bugün burada kar, kış kıyamet olmasına rağmen bir çok değerli ve makam mevki sahibi arkadaş ve dostları son yolculuğunda yalnız bırakmaması ne kadar sevildiğinin en büyük işaretidir. Allah rahmet etsin. Peygamber Efendimizle alakalı yazdığı hikayeleri var, onların hiçbirinden telif almadı." dedi.

MERHUMU SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADILAR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Mahir Ünal, eski AK Parti Sakarya Milletvekili ve fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, Telif Hakları Derneği Genel Başkanı Cafer Vayni ve gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardım, Hüseyin Çetiner ile edebiyat, kültür ve sanat dünyasından İbrahim Kiras, Bekir Cantemir, Harun Yöndem, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mükremin Atmaca, Eren Kahraman, Mehmet Lütfi Şen, Coşkun Çokyiğit, Ekrem Ayyıldız, akrabalarından Salih Özaslan ve Ragıp Özaslan da cenaze törenine katılanlar arasında yer aldı.

YUSUF ÖZASLAN KİMDİR?

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Yusuf Özaslan, farklı üniversitelerde eğitim aldıktan sonra 1977'de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim-Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

Bir süre psikolog olarak görev yapan Özaslan, reklam yazarlığının yanı sıra pek çok senaryoya da imza attı.

"İslam'ın Işığında Geleneklerimiz ve Göreneklerimiz" adlı araştırma kitabı Marifet Yayınlarından çıkan Özaslan'ın çocuklar için hazırladığı 12 kitaplık "Biricik Önderimiz Peygamberimiz" serisi de aynı yayınevi tarafından okurlarıyla buluşturuldu.

Eserleri İngilizce, Fransızca, Rusça ve Almancaya tercüme dilen Özaslan, "Kurdoğlu-Osmanlı Bedel İster" serisi ile "Kuş Sayfaları" adlı yapımların senaryosuna da imza attı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)