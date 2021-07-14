banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1367.25
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6016
STERLİN
11.9177
EURO
10.1702
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
CHP’Lİ Emecan: ''İktidarın Niyeti Ülkeyi OHAL İle Yönetmek''
CHP’Lİ Emecan: ''İktidarın Niyeti Ülkeyi...
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için...

Yaz Spor Okulları 12.Kez Kapılarını Açtı

Sarıyer Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl ara verilen Yaz Spor Okulları, 12. yılında 8 branşla yeniden kapılarını açtı. Uzun bir aradan sonra spor ile buluşan çocuklar pandemi şartlarına uygun bir şekilde eğitim alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:01
Yaz Spor Okulları 12.Kez Kapılarını Açtı
banner171

Pandemi dönemi boyunca ara verilen Sarıyer Belediyesi Yaz Spor Okulları, sınırlı kontenjan dahilinde maske, mesafe ve temizlik koşullarına uygun bir şekilde hizmete başladı. Sarıyer’de spor kültürünü yaygınlaştırmak, çocukları spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları bu yıl açtığı Kano branşı ile dikkat çekti.

KANO EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Bu zamana kadar Sarıyer’de toplam 29.500 çocuğun ücretsiz spor yapma fırsatı bulduğu spor okullarında Futbol, Kız Futbol, Basketbol, Voleybol, Karate, Taekwondo ve Judo branşlarında eğitimler uzman eğitmenler tarafından devam ediyor. Bunların yanı sıra bu sene bir de Kano branşı hizmete girdi. 2007 - 2011 doğumlu 5’er kişilik gruplar halinde yapılan eğitimler, Büyükdere’de bulunan Sarıyer Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde veriliyor. Kano dışında açılan Sarıyer Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitimler, 3 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de Okullar Rengarenk
Sarıyer'de Okullar Rengarenk
Sariyerli Öğrencilerden Örnek Proje
Sariyerli Öğrencilerden Örnek Proje
Sarıyer Doğanın Tepkisine Kayıtsız Kalmadı "Kaybedecek Vaktimiz Yok"
Sarıyer Doğanın Tepkisine Kayıtsız Kalmadı "Kaybedecek Vaktimiz Yok"
 Sarıyer'den Deniz Kirliliğine Dikkat Çekecekler
 Sarıyer'den Deniz Kirliliğine Dikkat Çekecekler
Sarıyer'in Arama Kurtarma Köpeği Şilan Afetlere Hazırlanıyor
Sarıyer'in Arama Kurtarma Köpeği Şilan Afetlere Hazırlanıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169