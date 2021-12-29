Sarıyerli Sadi’den Yeni Yıl Patisi

Yeni bir yılı karşılarken, karşılık beklemeden seven ve bizlerle zaman geçirmeye bayılan minik dostlarımızı unutmayanlar Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde düzenlenen Yılbaşı Patisi’nde buluştu. Sarıyer’in fenomen martısı Sarıyerli Sadi organizatörlüğünde düzenlenen etkinlik için geçici bakımevinin bahçesi temaya uygun şekilde süslendi. Hayvan severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte patili dostlarımıza pasta değil yaş mama ikram edildi. Gönüllerince oynayan ve sevgi gören minik dostlarımızın keyfi görülmeye değerdi. Etkinliğe; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bahar Çetinkaya, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda hayvan sever katıldı.

YAŞAM EĞER PAYLAŞILIRSA DAHA GÜZEL OLUR

“Yaşam eğer paylaşılırsa daha güzel olur” diyerek söze başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yılbaşı patisi kutlamasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Onlar bizim hep hayatımızdaydı. Geçmişte olduğu gibi şimdi kentlerde de onlarla bir aradayız. Ve bunu daha iyi hale getirmeliyiz. Gerçek hayvan severlik onlarla yaşamayı kendine yaşam biçimi yapanlarla olur. Bunun başka yolu mümkün değil. Dost olmayı becerebilirsek hayat daha güzel bir hale gelecek. Büyük fedakârlıkla çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaşamı sadece insanlarla değil onlarla da şekillendirmeliyiz. O zaman daha huzurlu olacağımıza inanıyorum. Kimseden görmediğiniz sadakati onlardan görüyorsunuz.”

BESLEME NOKTALARIMIZI 95 NOKTAYA ÇIKARDIK

Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nadir Günday ise “Pandemiden önce 25 noktada besleme yaparken, pandemi döneminde insanların ekonomik nedenlerden dolayı zorlanması ve sokağa çıkma yasaklarının uygulanması nedeniyle bu noktaları 95'e çıkardık. Ayrıca bu dönemde bizlerden mama talebinde bulunan hayvan severlere de yardımda bulunduk ” dedi.

HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI

Etkinlikte konuşan hayvan sever Eylem Sırmalı da, “Hayvan severler ile hayvanları bir araya getiren, hayvan severleri her zaman destekleyen Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Antep’te elim bir olay yaşanmıştır. Antep’te yaşanan olayın sorumlusu köpeğini kötü yetiştiren sahibidir. Sarıyer Belediyesi’nin çalışmaları ortada. Bir toplumun gelişmişlik seviyesi sokaktaki hayvanlarına davranışına bağlıdır. Sokak hayvanları için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Klavye kahramanlığı yapmaya gerek yok” diye konuştu.

Etkinliğe katılan hayvan severler konuşmaların ardından tedavi altında bulunan kedi ve köpekleri elleri ile beslerlerken, veteriner hekimlerden bakım evinin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.