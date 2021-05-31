Sarıyer'in Arama Kurtarma Köpeği Şilan Afetlere Hazırlanıyor

Arama köpekleri, keskin koku alma yetenekleri sayesinde deprem, heyelan ve sel gibi olası afetlerde ekiplerin adeta gözü kulağı oluyor. Sarıyer Belediyesi’nin bünyesine kattığı K9 canlı arama kurtarma köpeği Şilan da onlardan biri. Yaklaşık 60 günlükken Sarıyer Belediyesi ailesine katılan Şilan, eğitmeni Halit Canbaş ile birlikte haftanın beş günü antrenman yapıyor. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde uzman ekiplerce 2 yıl boyunca özel eğitime tabi tutulacak "Şilan", doğal afetlerde ve çeşitli olaylarda enkaz altındaki yaralıların ya da kayıp kişilerin kısa sürede kurtarılmasında ekiplerle çalışacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Ahmet Koç

EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GEÇİYOR

Şilan ile arasında çok özel bir bağ oluştuğunu belirten Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi çalışanı Halit Canbaş,“ Köpeğimiz 2020 doğumlu, yaklaşık 8 aylık. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde enkazda canlı arama üzerine eğitim alıyor. 2022 yılı içerisinde yapılacak Türkiye geneli canlı arama kurtarma köpekleri sınavına hazırlıyoruz. Bu eğitimler esnasında her üç ayda bir yeterlilik testi yapılıyor. Eğitimlere birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu katılmıştı fakat Şilan haricinde tüm köpekler elendi. Şu an Türkiye’de canlı arama kurtarma yapan köpeklerin sayısı 33 ile 35 arası. Bunun sebebi eğitimin çok uzun ve zorlu olması. Biz Şilan’ı eğitirken özellikle çocuk sesine duyarlı olmasına özen gösteriyoruz. Bu eğitimleri kendi kızımla birlikte yapıyorum. Şilan ile haftanın 7 günü beraberiz artık kızlarımla ilgilendiğimde onları kıskanıyor” diyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)