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Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek

Sevgililer Günü ve Dünya Radyo Günü birlikte kutlanacak. Radyoların Sarıyer’den canlı yayın yapacağı günde, sokak sanatçıları da Boğaz’da vereceği müzik ziyafetiyle kulakların pasını silecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 10:26
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
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Sarıyer’de Sevgililer Günü bu yıl boğazda müzik ile kutlanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı etkinlikler 12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. 16 sokak sanatçısı, bu özel günde Sarıyerlilere müzik ziyafeti yaşatacak. Gün boyunca sahil hattında birbirinden farklı tarzda şarkılar seslendirecek müzisyenler 8 bölgede Sarıyerlilere eşlik edecek. Yine aynı gün Dünya Radyo Günleri kapsamında farklı konukların katılımı ile gerçekleşecek radyo programları da 09.00 / 24.00 saatleri arasında canlı olarak Sarıyer’den yayınlanacak. Bütün şarkıların sevgi için söyleneceği Sarıyer’de müzik noktalarının yanına birbirini seven herkesin fotoğraf çekilmeleri için de bir pano ve Kefeliköy’de ışıklı fotoğraf çekme alanı oluşturulacak. Etkinlikler ayrıca Medya 24 TV youtube kanalından ve Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak izlenebilecek. Katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

Boğazda Müzik:

Tarih: 12 Şubat 2021 Cuma

Saat: 09.00 / 18.00

Yerler:

  1. Sarıyer Merkez - Anıt Önü
  2. Büyükdere -  Ali Yılmaz Balıkçılar Parkı
  3. Kireçburnu - Haydar Aliyev Parkı
  4. Tarabya -  Dr. Sadık Ahmet Parkı
  5. Yeniköy - Park içi
  6. İstinye -  İdo Önü
  7. Emirgan - Sütiş Karşısı
  8. Hisarüstü - Restaurantlar karşısı

Canlı Yayın Yapacak Radyolar:

  1. Saat: 09:00 / 11:00 - Radyo K - Murat Show
  2. Saat: 11:00 / 13:00 - Star Artı FM - Bilo Show
  3. Saat: 13:00 / 15:00 - Medya FM - Akif Özcan
  4. Saat: 15:00 / 16:00 - Cem Radyo - Özlem Sitoci
  5. Saat: 16:00 / 18:00 - Radyo Alaturka - Beyza Koç
  6. Saat: 18:00 / 20:00 - Tatlıses Radyo
  7. Saat: 20.00 / 22.00 Radyo 34 - Emrah Üstündağ
  8. Saat: 22.00 / 24.00 Radyo D - Bulutla Parçalı Bulutlu
Son Güncelleme: 12.02.2021 10:41
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