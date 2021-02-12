Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek

Sarıyer’de Sevgililer Günü bu yıl boğazda müzik ile kutlanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı etkinlikler 12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. 16 sokak sanatçısı, bu özel günde Sarıyerlilere müzik ziyafeti yaşatacak. Gün boyunca sahil hattında birbirinden farklı tarzda şarkılar seslendirecek müzisyenler 8 bölgede Sarıyerlilere eşlik edecek. Yine aynı gün Dünya Radyo Günleri kapsamında farklı konukların katılımı ile gerçekleşecek radyo programları da 09.00 / 24.00 saatleri arasında canlı olarak Sarıyer’den yayınlanacak. Bütün şarkıların sevgi için söyleneceği Sarıyer’de müzik noktalarının yanına birbirini seven herkesin fotoğraf çekilmeleri için de bir pano ve Kefeliköy’de ışıklı fotoğraf çekme alanı oluşturulacak. Etkinlikler ayrıca Medya 24 TV youtube kanalından ve Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak izlenebilecek. Katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

Boğazda Müzik:

Tarih: 12 Şubat 2021 Cuma

Saat: 09.00 / 18.00

Yerler:

Sarıyer Merkez - Anıt Önü Büyükdere - Ali Yılmaz Balıkçılar Parkı Kireçburnu - Haydar Aliyev Parkı Tarabya - Dr. Sadık Ahmet Parkı Yeniköy - Park içi İstinye - İdo Önü Emirgan - Sütiş Karşısı Hisarüstü - Restaurantlar karşısı

Canlı Yayın Yapacak Radyolar: