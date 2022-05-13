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Başkan Genç Gümüşdereli̇ Kadınlarla Bi̇r Araya Geldi̇

Anneler Günü ve Dünya Çiftçiler Günü Gümüşdere’de çiftçi kadınlarla birlikte kutlandı. 500 kişilik bir kahvaltıda köylülerle bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, hem anneler gününü kutladı, hem de çiftçi kadınların Sarıyer’e ve tarlalarda ürettiği ürünlerinin ulaştığı her yere ne kadar önemli bir katkı sağladıklarına değindi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2022 Cuma 08:56
Başkan Genç Gümüşdereli̇ Kadınlarla Bi̇r Araya Geldi̇
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Sarıyer’in en geniş tarım arazileri arasında olan Gümüşdere Köyü anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gümüşdereli kadınlar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile kahvaltıda bir araya geldi. Kadınların Anneler Günü ve Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Başkan Genç, “Bir çocuğun kaç yaşında olursa olsun annesini kaybetmesi çok zor ve acı bir şey. Her an gözünün içine bakacağınız, başınızı dizlerine koyacağımız kişi annemiz” diyerek başladığı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Annelerimize çok iyi bakalım. Kadının, çiftçi kadının sosyal güvencesi bizim en önemli politikalarımızdan biri. Siz Gümüşdereli kadınlar ürettiğiniz, pazara indirdiğiniz ürünlerle insanları ne kadar mutlu ettiğinizi biliyor musunuz? Çünkü sizin sayenizde en doğalını ve tazesini yiyorlar. Eğer doğal beslenme varsa hastalıklar olmaz. Üreticiye destek vererek bir nebze nefes almasını sağlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi. Etkinlik sonrasında katılımcılara karanfil ve hediyeler verildi.

DÜNYA ARTIK BİR GIDA KRİZİNE GİRİYOR

İstanbul Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Murat Kapıkıran, “Erkekler avcı toplayıcı iken kadınlar tohumu toprakla buluşturmaya başladı ve insanların yerleşik hayata geçişlerini sağladı” diyerek başladığı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Kadınların üretimde yeri çok önemli. Türkiye kadına, kadın çiftçiye gerekli desteği ne yazık ki veremiyor. Bütün köylerimizde kadın çalışır, tarlayı sürer, toprağı sürer ama maalesef Türkiye tarımında kadının adı yok. Erkekten daha düşük ücret alır. Dünya artık bir gıda krizine giriyor. Bu üretimi yapan yine sizler olacaksınız.”

BAŞKANIMIZ BÜTÜN SIKINTILARIMIZI GİDERDİ

Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum diyen Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu ise yaptığı konuşmada şunlara değindi: “Anneler günü ve çiftçiler gününü bir araya getirerek çiftçilerimizin yoğun olmayan bu gününde kahvaltımızı yaptık. Bu etkinliğin her yıl yapılmasını diliyorum. Belediye başkanlığı döneminde Şükrü Başkanımız bütün sıkıntılarımızı giderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’da dikilecek fidelerin temini, gübre dağıtımı ve sulama sistemi hakkında bizlere destek sağladı. Bu çalışmalar bizlerin yaralarına merhem oluyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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