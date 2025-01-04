İYİ Kİ FERDİ TAYFUR VARDI, İYİ Kİ HAYATIMIZDAYDI

Anma töreninde konuşan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ferdi Tayfur ve onun gibiler, hiçbir zaman ölmez. Herkesin yüreğinde yaşar ve yaşayacaktır. Bu özel insanın en güzel şekliyle ismini var edecek, yaşatacak adımları hep birlikte atacağız.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Beyoğlu - İstanbul

Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sanatın ve sanatçının, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne ve insanlarımızın birbirini içten sevmesine, kucaklamasına ne denli katkı sunduğunu, şuradaki vatandaş çeşitliliğini gördüğümde anlıyorum. Onun için milletimizi bir eden, birlikte eden, buluşturan nice sanatçılarımız olsun dileğiyle, iyi ki Ferdi Tayfur vardı, iyi ki hayatımızdaydı. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

İMAMOĞLU: ADINI YAŞATACAĞIZ

Arabesk müziğin “baba” isimlerinden, milyonların sevgilisi sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi. AKM’yi hınca hınç dolduran merhum Tayfur’un hayranları, adeta bir konser havası oluşturdu. Çalınan Tayfur şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, salonu “Ferdi Baba” tezahüratlarıyla inletti. Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sanatçılar Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Fatih Kısaparmak gibi isimler de Tayfur’u son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreninde, sırasıyla; MESAM Başkanı Recep Ergül, MÜYAP Başkanı Bülent Forta, İmamoğlu, Ersoy, Gencebay ile sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan ile Selami Şahin, merhum Tayfur’un Türk bayrağına sarılı tabutu yanında birer anma konuşması yaptı.

“FERDİ TAYFUR, 100 İÇİNDEKİ MUCİZEVİ SANATÇILARDAN BİRİYDİ”

“Çok kıymetli, değerli sanatçımız, Türkiye’mizin yüz yılı içerisinde özel bir yere sahip, müzik ve sanat dünyasına çok büyük katkılar sunmuş değerli büyüğümüz, değerli hemşehrimiz Ferdi Tayfur’u ebediyete uğurlamak için bir aradayız” diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Son 100 yılın içerisinde mucizevi sanatçılarla karşı karşıya geldi toplumumuz. Onlardan birisi de Ferdi Tayfur'du. Ve bu topraklarda yaşanan ne varsa, yoksulluktan göçe, kırsaldan kente gelişte yaşanan zorluklarla, ne varsa fotoğrafını çektiğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz; aslında onları en duygulu hale getiren, notalarıyla, sözleriyle beraber bize ulaştıran özel insanlardı.

Aslında burada bulunan belli bir yaş üstü insanların var oluşunda, belki ufak ufak dokunuşlarla bizi bugünkü ruha getiren, bugünkü ortama taşıyan özel insanlardı onlar. Sanatçılar zaten bunun için var. Bu kapsamda Ferdi Tayfur'un sözlerini, notalarını, tınısını, kulağında, gönlünde hissetmeyen çok az insan vardır herhalde ülkemizde. Bu bağlamda ona minnet duyuyoruz, o ve onun gibi, bu ülkenin yaşanan duygularını sanatıyla beraber bizimle buluşturan.

Ve güzel olan da şu: Elbette faniyiz, elbette hayat bir gün sona erecek ve toprakla buluşacak her birimiz, ama Ferdi Tayfur ve onun gibiler, hiçbir zaman ölmez. Herkesin yüreğinde yaşar ve yaşayacaktır. Bu özel insanı, değerli yurttaşımızı, sanatçımızı, hemşehrimizi dualarımızla uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Umarız hep birlikte, -bakanımız, bizler buradayız- en güzel şekliyle ismini var edecek, yaşatacak adımları hep birlikte atacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Sanatın ve sanatçının, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne ve insanlarımızın birbirini içten sevmesine, kucaklamasına ne denli katkı sunduğunu, şuradaki vatandaş çeşitliliğini gördüğümde anlıyorum. Onun için milletimizi bir eden, birlikte eden, buluşturan nice sanatçılarımız olsun dileğiyle, iyi ki Ferdi Tayfur vardı, iyi ki hayatımızdaydı. Allah gani gani rahmet eylesin.”

Konuşmaların ardından, Ferdi Tayfur’un Türk bayrağına sarılı tabutu, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde, cenaze namazının kılınacağı Levent Camii’ne doğru yola çıkarıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)