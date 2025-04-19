Kurucu Başkan Mehmet Remzi Tanış :İşimiz Gücümüz Basının Özgür Olması

Toplantıda, Basın Platformu Dergisi’nin 2. sayısının elde ettiği başarılı performansın yanı sıra, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yurtiçi araştırma gezileri, çalıştaylar ve Temmuz ayında planlanan "Zirvedeki Gazeteciler Gecesi" hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Büyükçekmece- İstanbul

Basın Platformu Başkanı Mehmet Remzi TANIŞ, toplantıda yaptığı konuşmada, platform çatısı altında meslektaşlarının sorunlarına duyarlılık gösterme, güç birliği oluşturma ve büyümeye devam etme kararlılığını vurguladı. TANIŞ, derginin 2. sayısının gösterdiği ilgi ve performanstan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Temmuz ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 'Zirvedeki Gazeteciler Gecesi'nin yanı sıra yaz döneminde düzenleyeceğimiz yurtiçi gezi ve basın çalıştayları ile ilgili de yönetim kurulumuza detaylı planlamalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu toplantı, Basın Platformu’nun gelecekteki etkinliklerine yönelik stratejilerin belirlendiği önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yönetim kurulu üyeleri, mesleki dayanışmayı artırmak ve sektördeki gelişmeleri takip etmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirme kararlılığını yinelediler. Yönetim kurulu üyeleri, bu tür etkinliklerin meslektaşlar arasındaki iletişimi güçlendireceğine ve basın camiasındaki birlikteliği pekiştireceğine inandıklarını ifade ettiler.

Yeni projeler için yapılan bu toplantı, Basın Platformu’nun etkinlik takviminde yer alacak yenilikçi ve ilgi çekici programların habercisi oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)