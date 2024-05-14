MOTO Malatya firması, Malatya’yı daha çok gezmesini ve tarihi, turistik, doğal güzelliklerini daha iyi tanıtmasını sağlamak amacıyla Hayırlı’ya Arora marka bir motosiklet hediye etti.
Sponsorluk sözleşmesinin yapılmasına müteakip MOTO Malatya firmasının bulunduğu binada düzenlenen bir törenle anahtar teslimi yapıldı.
Anahtarı fotoğrafçı gazeteci Alişan Hayırlı’ya teslim eden firma sahibi Mehmet Erdoğan, “Sosyal sorumluluk gereği firma olarak sanata, kültüre ve Malatya’nın tanıtımına küçük bir katkımız olsun istedik.
Bu amaçla Malatya’yı sosyal medyada, basında bütün Türkiye ve dünyaya gönüllü olarak en iyi şekilde tanıtan ve büyük emek veren Fotoğrafçı-Gazeteci Alişan Hayırlı’ya bir motor hediye etmeye karar verdik.” dedi.
Şimdiye kadar bisikletle zor şartlar altında hizmet veren Hayırlı’nın artık motorla daha fazla ve kolay bir şekilde gezeceğini hatırlatarak, Malatya’nın ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınmasında bizim de katkımız olacağı için kendimizi bahtiyar hissediyoruz.” şeklinde konuştu.
Motosiklet sektörünün öncüsü: MOTO Malatya MOTO Malatya, şehrimizde motosiklet alanında satış, servis, montaj, yedek parça gibi gerçek anlamda bütünleşik hizmet veren iki büyük firmadan biri… MOTO Malatya 2008 yılında Motosiklet mağazası olarak Cevdet Uçkaç tarafından kuruldu.
Önceleri çok sayıda motor markası satışı, yedek parça ve servis alanında çalışırken, depremden sonra sadece üç marka ile hizmet vermeye devam etti.
Birçok markalarının satışlarını yapmakla birlikte Arora, Hero ve Motolux markalarının satış ve servisine ağır verdi. Volta markasının ise sadece servis hizmetini veriyor.
Depremden sonra motosiklet piyasasında durgunluk beklenirken aksi yönde satışlar arttı. Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist baskıdan dolayı araçların, benzinin ve kullanımının aşırı pahalanmasından dolayı ibre motosiklete döndü.
Daha ucuz ve ekonomik olmasından dolayı motosiklet tercih edildi. Motosiklet kültürünün üst seviyeye taşınması için çaba sarf eden MOTO Malatya, ticari amacın ötesinde sorumluluk da üstleniyor.
İnsanların motosiklete bakış açısı ve önyargılarının değişmesi için motor kültünün yerleşmesi gerektiğini belirten yetkililer, araçla yapılan kazaların motosiklet kazalarından çok daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.
Yeni neslin motor kullanımı sayesinde bu algının kırılmak üzere olduğunu anlatan yetkililer, kurallara uyulması, kask takılması ve gerekli donanımı kullandıktan sonra trafikte hiçbir sorunun yaşanmayacağını dile getirdiler.
İletişim İçin :
MOTO Malatya Adres: İnönü Mahallesi, Babuktu Sokak, NO: 4, Yeşilyurt/Malatya (Kömür Tevzi Yolu, eski Fidanlık ve Sanayi Sitesi yanı) TEL: 0 546 447 44 23
Editör: Hüseyin Çetiner