MEHMET (KARAMUL)ALPAY'IN ADI ARTIK GÖKALP MAHALLESİ 39. SOKAKTA YAŞAYACAK

50 yıl boyunca Zeytinburnu’nda yaşayan ve mesleği olan gazetecilik gereği ilçenin derdiyle dertlenen, Zeytinburnu’muzun Dedesi Mehmet Alpay ağabeyin ismi Belediye Meclis kararıyla ikamet ettiği 39 Sokak’a verilmişti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla sokağın yeni tabelası çakıldı. “39. Sokak” yazılı tabela indirilerek yerine “Mehmet Alpay Sokağı” yazan yeni tabela asıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

2021 yılında Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde hakkın rahmetine kavuşan Gazeteci Mehmet Alpay, ömrünün 67 yılını Zeytinburnu’nda geçirmiş, bu 67 yılın 50’sini ilçemizin sesi ve görsel hafızası olmaya vakfetmişti…

Mehmet Alpay’ın Zeytinburnu için önemli bir değer olduğunu her fırsatta hatırlatan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Belediye Meclis toplantısında bu konuyu sık sık dile getirerek, duayen gazetecinin isminin yaşadığı sokağa verilmesi önerisinde bulunmuştu. Belediye Meclisi’nden çıkan kararla, uzun yıllar Gökalp Mahallesi 39 Sokak’ta ikamet eden Mehmet Alpay’ın ismi bu sokağa verildi.

“TÜM YAŞAMI BOYUNCA ZEYTİNBURNU’NUN DERTLERİYLE DERTLENDİ…”

Tabela asımı töreninde bir konuşma yapan Başkan Arısoy, “Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığım süre zarfından günümüze kadar; yaptığımız her işte, bulunduğumuz her yerde, sıklıkla aramızda gördüğümüz Mehmet ağabey, işini en iyi şekilde yapan, Zeytinburnu’nun dertleriyle dertlenen bir duayendi. Bir Zeytinburnu aşığı olan Mehmet Alpay’ın zamansız ve ani vefatı bizleri ve Zeytinburnuluları derinden üzdü. Onun eksikliğini halen hissediyoruz. En azından isminin gelecek nesillere aktarılması, Zeytinburnu’nda hatırlanmaya devam etmesi adına; adını ikamet ettiği sokakta yaşatmaya devam edeceğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

“50 YIL BOYUNCA YAŞADIĞI SOKAK ARTIK ONUN İSMİNİ TAŞIYOR”

50 yılını Zeytinburnu'nu fotoğraflamak, haberleştirmek, Zeytinburnu'ndaki sosyal hayatı hem ilçeye hem İstanbul'a duyurmak üzere kendisini adamış Gazeteci Mehmet Alpay’ın 24 Kasım 2021 yılında vefat etmesinin ardından, ilk belediye meclis toplantısında oturduğu sokağa isminin verilmesi teklifini kararlaştırdıklarını kaydeden Başkan Arısoy, “ Teklifimiz Büyükşehir Belediyesi'nden Haziran 2024 tarihinde geçti. Daha sonra valilik süreciyle birlikte onaylandı, kesinleşti ve bugün mahalle muhtarımızla birlikte sokak tabelamızı asmak için buradayız.

Böylelikle Mehmet Alpay'ın sadece Zeytinburnu için çektiği fotoğraflar değil, aynı zamanda 50 yıl boyunca oturduğu sokakta da ismi yaşayacak. Ben tekrar Mehmet Alpay ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sokağa isminin verilmesi sürecinde destek veren meclis üyelerimize, emek veren herkese, teşekkür ediyorum. Bundan sonra eski 39 Sokak’ın adı Mehmet Alpay Sokağı olacak. Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

GAZETECİ MEHMET ALPAY KİMDİR ?

7 Ocak 1947 tarihinde İstanbul Fatih’te doğdu. Ailesiyle birlikte 1954 yılında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ne yerleşti.

Ziya Gökalp İlkokulu’nda eğitime başladı ve Sultanahmet Cevri Kalfa İlkokulu’ndan mezun oldu.

İhsan Mermerci Ortaokulu’ndan sonra lise muadili olan Sultanahmet Sanat Enstitüsü’ne gitti.

1977 yılından 1982 yılına kadar Hürriyet Gazetesi’nde Zeytinburnu Bölge Muhabirliği görevini üstlenirken ilçeye birçok yatırımların gerçekleşmesini sağladı.

26 yıl stüdyo fotoğrafçılığı ile birlikte 1983 yılından itibaren yerel medya gazeteciliğini birlikte yürüttü. Zeytinburnu’nda yayınlanan yerel gazetelerin hepsinde yazarlık, köşe yazarlığı ve foto muhabirliği yaptı.

1996’dan 1999 yılına kadar Radyo 24’de DJ olarak görev yaptı.

Zeytinburnu Spor Kulübü’nde bir dönem yönetici oldu.

Birçok etkinlik ve konserlerde sunuculuk yaptı.

1998 yılında Sportmen adlı spor gazetesini yayınlamaya başladı.

Ardından eğitime yönelik bilgisel, siyasi ve aktüel gazete olarak Mega 2000 gazetelerini çıkardı.

Daha sonra bu gazetelerini Zeykent adlı gazetesinde bir araya topladı.

2015 yılında gazete yayıncılığını bırakarak sosyal medya üzerinden dijital yayına geçiş yaptı.

1977 yılından günümüze kadar gazeteci olarak ürettiği birçok proje Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulandı.

Yaşamı boyunca Zeytinburnu konulu 19 kişisel fotoğraf sergisi düzenledi.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)