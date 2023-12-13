Mehmet Akif’in yakın dostu olan Ali Rifat Çağatay’ın Köse İmam Opereti adlı eserinin varlığı biliniyor ancak notalarının tamamına ulaşılamıyordu. Müzik tarihi için önemli bir gelişme olarak kabul edilen el yazması eser; müzisyen ve araştırmacı Hüseyin Kıyak tarafından Brüksel’de, Ali Rifat Çağatay'ın öğrencileri olan merhum Enise Can ve Fulya Akaydın evrakı arasında bulundu ve yurda getirildi. 23 Aralık Cuma günü saat 19.00’da ilk kez Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sahnelenecek eser müzikseverlerle buluşacak.

KÖSE İMAM OPERETİ’NİN SAHNELENECEĞİ YIL ÇOK ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

Hem Cumhuriyet'imizin hem Köse İmam’ın bestelenişinin 100. yılı hem de Mehmet Akif’in doğumunun 150. yıl dönümlerinde sahnelenecek eser hakkında konuşan Hüseyin Kıyak; “Şimdiye kadar ancak bir kısım notası elimizde olan Köse İmam Opereti’nin tamamını bulduk ve bu operetin de 1923 yılında bestelendiğini fark ettik. 25 Aralık 1923’te Ali Rıfat Çağatay tarafından Mehmet Akif Ersoy’un sözleri üzerine bestelenen bu opereti tam 100 yıl sonra Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde icra edeceğiz. Aslında sadece opereti değil, Ali Rifat Çağatay ve Mehmet Akif Ersoy’un dostluklarıyla perçinlenen, bu dostluğun ürünü olan birkaç eser var, bunları da icra edeceğiz.” dedi.

KIYAK, “TEK SESLİ İCRA EDİLMEK ÜZERE BESTELENEN ESER ÖNEMLİ BİR YENİLİK”

Mehmet Akif Ersoy’un şiirine bestelenecek güfte olarak bakan ilk müzisyenin Ali Rifat Çağatay olduğuna dikkat çeken Kıyak, “Ali Rıfat Çağatay’ın Mehmet Akif Ersoy’dan bestelediği, İstiklal Marşı'nı, Bülbül'ü, Ordunun Duası’nı ve son olarak da Köse İmam Opereti’ni icra edeceğiz. Köse İmam Opereti, her ne kadar operet olarak anılsa da bildiğimiz operetlerden farklı, çünkü içerisinde konuşma yok, bütün şiir bestelenmiş ve bu şekilde icra edilecek.

Dolayısıyla biz bu esere aslında bir opera diyebiliriz. Tek sesli olarak, alaturka sazlar ile icra edilmek üzere bestelenmiş. Bu bakımdan çok önemli bir yenilik taşıyor. Bunu da 100 yıl sonra ilk defa seslendirecek olmanın hem heyecanı hem de sevinci içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı. Köse İmam Opereti’nin başrolünde oynayacak ve eserleri icra edecek olan TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Yahya Geylan, “Bu proje meslek hayatımda dönüm noktası oldu. Sevgili Hüseyin Kıyak bu rolü bana teklif ettiğinde seve seve kabul ettim ancak zor bir işin altına girdiğimizi de kabul etmeliyiz. Çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Umarım dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hoşnut bir akşam geçirirler.” şeklinde konuştu.

ARISOY, “KÜLTÜR TARİHİMİZE KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Böyle kıymetli bir eseri hemşehrilerimizle ve tüm müzikseverlerle buluşturacağımız için heyecan duyuyoruz. Kültür tarihimizin aydınlanması, araştırmacılarımızın bu konuda çalışmalar yapması bizi çok mutlu ediyor. Birçok kültürel faaliyetimizin yanı sıra kültür tarihimiz için değerli eserlere ev sahipliği yapmayı da önemsiyoruz. Müzik tarihimiz için önemli bir köşe taşı olan Köse İmam Opereti’ni sergileyecek olmanın heyecanıyla, tüm sanatseverleri 23 Aralık’ta Zeytinburnu Kültür Sanat’a bekliyoruz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)