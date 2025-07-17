45 EK SEFER PLANLANDI

İstanbul’da raylı sistemler ve otobüs hatlarının birbirine entegre yapısı göz önünde bulundurularak planlanan önlem kapsamında, Marmaray güzergahını destekleyecek şekilde Halkalı–Eminönü ve Ayrılık Çeşmesi–Pendik hatlarında toplam 45 ek sefer planlandı. Seferler sabah ve akşam en yoğun saatlerde daha sık hizmet verecek.

MARMARAY NORMALE DÖNENE KADAR SÜRECEK

İETT tarafından yapılan açıklamada, bu ek seferlerin Marmaray’daki seferler normale dönene kadar hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, entegre toplu taşıma sisteminin aksamaması ve İstanbulluların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm adımları atmaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)