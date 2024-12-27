DOSTLARI HABİP KAPICOOĞLU’NU ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu Millet Camisinde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazına Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy, MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul il Başkanı Sertel Selim ,Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu,İstanbul Times Medya Grubu Kurucusu ve imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda meclis üyesi,siyasi parti temsilcisi,STK başkanı ve yönetimi Kapıcıoğlu ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.

MERHUM’UN EVLADI MHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI HAPİP KAPICOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞU PAYLAŞIMI YAPTI

Ebediyete intikal eden kıymetli babamız Reşat Kapıcıoğlu'nun cenaze ve taziyelerinde bizleri yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan TBMM Başkanvekilimiz Sn.Celal Adan'a, MYK Üyelerimize, İl Başkanımız Sn.Sertel Selim'e Zeytinburnu Kaymakamımız Sn.Adem Uslu'ya, Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sn.Ömer Arısoy'a, kıymetli dava arkadaşlarımıza, kıymetli akrabalarımıza ve dostlarımıza teşekkür eder, tüm ölmüşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet dileriz.

Bizde Merhum Reşat Kapıcıoğluna Allah’tan rahmet evladı Habip Kapıcıoğlu başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabırlar dileriz.

Kayak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)