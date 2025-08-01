DEVLET BİRİMLERİ ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALMALIDIR

Kimi zaman Crona Virüs, kimi zaman kuş gribi kimi zamanda’ da biyolojik silah olarak tahta kurusunu kullanıyorlar. Amerika ve İsrail bu işler ile kendilerine engel gördükleri ülkelere saldırı yapıyorlar. Tahta kurusu bir insanın kokusuna çok uzaktan gelip musallat olur.

Parklar, bahçeler, ahşap banklar, masallar tahta kurusunun üremesi için çok uygun yerler. Devlet büyüklerimiz bir yasak ve teşvik getirecekleri zaman her şeyi birlikte düşünmeleri lazım.

ORMANLAR NEDEN YANIYOR ?

Eskiden sürülerimiz çoktu ormanlardaki otları ve ağaçların yapraklarını 1 metreye kadar yedikleri için toprağa temas eden kuru ot ve ağaç yaprakları olmadığı için yangınlar kolay çıkmazdı.

Şu an kuruyan otlar ve ağaç yaprakları ormanlara bilinçsiz atılan bir cam şişenin parçaları dünya kadar ormanları yok ediyorlar. Hayvan sürülerinin ormanlara girmesi yasaklanmalı. Köylerde üretim yapılmalı keklik başta olmak üzere haşerat ile beslenen kuş türleri her bölgede çoğalmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)