İMAMOĞLU BU DAVADAN CEZA ALIR YASAKLI HALE GELİRSE ÜLKE DEMOKRASİSİ YARA ALIR

Bu süreçte, geçtiğimiz İBB Meclis oturumunda Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un “İzah edeceğim neden Samsun’a sürdüğümüzü de izah edeceğim.” şeklindeki sözleri üzerine bir kez daha harekete geçildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, yarın HSK’ya başvuracak.

Bugüne kadar hakim değişikliğine ilişkin kamuoyunda oluşan haklı kaygıların ve iddiaların haklılığını gösteren bu son gelişmenin, hiçbir şüphe olmaksızın ortaya çıkan yeni delillerle birlikte değerlendirilmesini isteyecek.

Mevzuata ve ilke kararnamelerine aykırı olarak görev yeri değiştirilen Hakim Hüseyin Zengin’in atamasını yapan HSK Birinci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edecek. Çıkışta basın açıklaması yapacak.

HSK önü Açıklama ( ANKARA )

30.10.2024

Başlangıç Saati:10:00

Uydu:TURKSAT

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Kaynak:İstanbul Times Haber AjansI (İTHA)