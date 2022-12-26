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Hasan Cevahir Spor Merkezi Açıldı

Kâğıthane Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi’ne kadın ve çocuklara özel yeni bir spor tesisi açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2022 Pazartesi 16:39
Hasan Cevahir Spor Merkezi Açıldı
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Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği Sporcuhane projesi kapsamında ilçedeki mahallelere yeni spor alanları kazandırılıyor. Talatpaşa Mahallesi'nden sonra şimdi de Hürriyet Mahallesi'ne kadın ve çocuklara özel özel yeni bir spor tesisi açıldı. Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde yer alan Hürriyet Spor Tesisi; 600 metrekare alanda en modern ekipmanlarla donatıldı. Spor tesisine Kâğıthane Kulüpler Birliği eski Başkanı merhum Hasan Cevahir'in adı verildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Spor tesisinin açılışının ev sahipliğini Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken; AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Kâğıthane Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, MHP Kâğıthane İlçe Başkanı Şafak Daşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Öztekin spor tesisinin açılışında yaptığı konuşmada; '' Kâğıthane’mizde ikamet eden kadınlara ve çocuklara yepyeni ve kapsamlı bir spor tesisi kazandırıyoruz. Tesisimizde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde ücretsiz olarak yetişkinlere step, aerobik, pilates ve fitness; çocuklara taekwondo, karate ve cimnastik dersleri verilecektir. Spor tesisimizde koşu bantlarından bisikletlere, ağırlık donatılarından pilates gereçlerine onlarca adet farklı yeni ve modern ekipman bulunuyor.'' dedi.

Kâğıthane Belediyesi'nin inşa ettiği Gültepe-Telsizler Kapalı Otoparkı'nın içinde yer alacak spor tesisinin de inşası devam ediyor. Tesis 2023 yılı itibariyle hizmete sunulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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