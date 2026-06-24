İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ 591 AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERDİK DİYOR ANCAK HALK AK PARTİLİ BAŞKANLARA DOKUNULDUĞUNU GÖRMEZKEN RAKİP PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIN MESAİ ARKADAŞLARI BİLE 16 AYDIR CEZAEVİNDE

Sürmegöz’ün Ak Parti döneminde nasıl çalıştıysam Ekrem başkan döneminde de aynı şekilde çalıştım.

O dönem ile alakalı hiçbir suçlama yok ama bu dönem ile alakalı yalan yanlış bilgiler ile hakkımda bir çok suç isnat edilmiş.

İsnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum diyerek yaşana çifte standarta isyan etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Kağan Sürmegez daha önce Mülkiye Müfettişlerinin yaptığı bütün incelemelerde suçlamalar için hiçbir delil bulamadıklarını ifade etti.

2019 öncesi Ak Parti döneminde ihaleleri nasıl yaptıklarsa 2019’dan 19 Mart 2025’e kadar da aynı şekilde yaptıklarını ifade etti.

İŞTE İBB EMLAK YÖNETİM DAİRE BAŞKANI KAĞAN SÜRMEGÖZ’ÜN SAVUNMASINDAN SATIRBAŞLARI

“Daha önce yapılan bütün denetimlerde tarafımıza çok sayıda soru soruldu.

Dosyada yer alan tespitlere dayanarak soruşturma izni verilmesine karar verildi. Biz de bu süreçte, tabii ki dava açarak kendimizi anlatmaya çalıştık.

Şimdi iddianamede doğrudan yer verilen iddialar ve benzeri hususlar hakkında Danıştay nezdinde değerlendirme yapıldı ve Danıştay tarafımızı haklı bularak bu soruşturma iznini kaldırdı.

Dolayısıyla iddianamede bulunan ve bize atfedilen bu suçlamaların nasıl değerlendirildiğini görmek için, tüm iddianameyi okuduğunuzda 61. sayfadan başlayıp 118. sayfaya kadar geldikten sonra Danıştay kararını da okumanız yeterlidir. Zaten cevapların tamamını orada bulacaksınızdır.”

İddianamede, suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması suçuyla ilişkilendirilerek tarafına yapılan suçlamaları reddeden Kağan Sürmegöz, “Buna ilişkin herhangi bir delil, bilgi veya somut tespit bulunmamaktadır.

Yapılan finansal araştırmalarda, suçtan elde edildiği iddia edilen herhangi bir mal varlığına ilişkin bir gelir tespiti yoktur” dedi.

“Olağandışı bir hareket veya işlem söz konusu değil”

“Şüpheli faaliyetler kapsamında tarafımın imza attığı veya sorumluluk taşıdığı herhangi bir işlem de bulunmamaktadır” diyen Sürmegöz, “İddia edilen konularla ilgili hiçbir şekilde finansal bir bağ ortaya konulamamıştır.

Olağandışı bir hareket veya işlem söz konusu değildir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası yönünden de tarafıma isnat edilebilecek bir gelir, maddi menfaat veya mal varlığı artışı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Sürmegöz devamında, suçlandığı yeni dönem ihalelerindeki şartların Ak Parti dönemindeki ihalelerle birebir aynı olduğunu söyledi.

Sürmegöz, “Belirtmiş olduğum, evraklarını da sunmuş olduğum bütün reklam işletme ihalelerindeki istenen yeterlilikler ve nitelikler aynıdır.

Yani bize sorgu yapılan, yani yeni dönemdeki, 2019 sonrasında yaptığımız ihalelerdeki bütün yeterlilikler ve istediğimiz nitelikler aynıdır.

ŞARTLARI DAHA AĞIR OLAN AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ İHALELERE DAVA YOK AMA İMAMOĞLU DÖNEMİNDEKİLERDEN DOLAYI 16 AYDIR ZİNDANDA

Kağan Sürmegöz bu kadar da olmaz dedirten kıyaslamayı yapınca salondakiler vay be demekten kendilerini alamadılar.

Sürmegöz, Rakamsal olarak bakarsak,2019 öncesi yapılan ihalelerin, yani eski dönemde yaptığımız ihalelerin şartlarının daha yüksek olduğu da görülmektedir” dedi.

İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, savunmasına iddianameye yönelik eleştirileriyle devam etti.

Sürmegöz, “Kanun bize yeterlilik koy diyor ama bunun kriterlerini belirtmiyor. Tıpkı iddianamedeki iddialar gibi” ifadelerini kullandı.

Sürmegöz, suçlama konusu Dijital Deneyim Müzesi’yle ilgili kararın AKP’li belediye meclis üyelerinin de oyuyla, yani oybirliğiyle alındığını belirtti.

Kağan Sürmegöz, “Ama tabii onlara sorumluluk yüklenmedi” diye konuştu.

Sürmegöz devamında, Yenikapı’da bulunan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nin 3 yıl süreyle işletilmesi işinin suç örgütünün faaliyeti gibi gösterildiğine değindi.

Kağan Sürmegöz ,“Elif Güven, Fatoş Ayık, Murat Ongun… Bunlar tamamıyla Medya A.Ş.’ye bağlı insanlar ama bu iş Kültür A.Ş.’nin işi. Oradaki bir aykırılığa da dikkat çekmek isterim” dedi.

Cinayet sanıklarıyla aynı koğuşta kaldığını anlattı

Kağan Sürmegöz, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde Haziran 2024’te denizde elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in katledilmesiyle ilgili davanın sanıklarıyla aynı koğuşta kaldığını söyledi.

Sürmegöz, Güler cinayeti zanlılarının “Biz 2 seneye açık cezaevine gideriz, sizin işiniz zor” dediğini anlattı. Sürmegöz, “Bu tür konuşmalar insanı ister istemez düşündürüyor” dedi.

Ekrem İmamoğlu: “İstanbul’da seçim kazanılır, seçim alınmaz”

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’a karşı İstanbul’u kazanmalarına rağmen AKP tarafından asılan “Teşekkürler İstanbul” afişlerini hatırlattı.

“O afişler o dönem sayın Erdoğan’la sayın Binali Yıldırım’ın mağlubiyet kutlamaları afişiydi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kağan Bey, sizinle birlikte mesaimiz var. Yaklaşık 7 yıl önce başladı. Biraz daha fazlası var, bir ara dönem yaşadık ama baktığımızda işte dün 7 yıl önceki 2. seçimi kazandığımızın yıldönümü.

Kazandığımız derken, yani İstanbul’da seçim kazanılır zaten, seçim alınmaz, verilmez. Millet verir, millet ‘biter, bitti’ der. Sonra bir süreç başladı.

Bu arada sözlerinizde şey vardı, onu hatırlatayım. Sayın Başkan, sayın heyet de fark edemeyebilir, ‘Teşekkürler İstanbul’ afişleri vardı, o konuda görüşmüştü’ diyor. ‘Teşekkürler İstanbul’, bize ait afişler değildi.

Yani muhtemelen öyle bir şeyi biz yapmış olsak, bugün bir seçim olsa, açıkçası böyle bir iddia makamı bizi herhalde idamla yargılardı yani.

İstanbul, aylarca Teşekkürler İstanbul afişleriyle durdu yani. 31 Mart’ın gecesi asıldı, Temmuz’un 1’inde kaldırmaya başladık.

O afişler o dönem sayın Erdoğan’la sayın Binali Yıldırım’ın mağlubiyet kutlamaları afişiydi. 6 ay boyunca, neredeyse 4 ay boyunca afişlerde durdu.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)