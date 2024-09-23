İŞ KADINI ASLI ARNAK GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle gazete ve haber portalınızda yayınlanmak üzere şahsım ile söyleşi yaptığınız için kendim ve markam adına size ve yayın grubunuza çok teşekkür ederim.

Ben iyi bir kozmetik ürünleri takipçisi ve kullanıcısıyım. Yaptığım araştırmalarda ülke olarak daha çok bu ürünlerin yüksek bedeller ile ithal edildiğini,görünce neden biz kendi markamız ile sağlıklı Kozmetik ürünler üretip kadınlarımızın hizmetine sunmayalım dedik ve ürünlerimizi üreterek kadınlarımızın hizmetine sunduk.

Ürünlerimiz kaliteli ve sağlıklı olunca kadınlar arsında ‘Aslı Arnak’ Markımız kısa sürede bir çok kadınımızın takdir ve beğenisini kazanarak kadınlarımızın kozmetik çantalarında ki yerini aldığı için çok mutluyum.

Kalitemiz ve fiyatlarımız ile sektöre çok iddialı bir şekilde girdik.Markamız kadınlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun “ şekline konuşan Arnak’a teşekkür ederiz.

İletişim Ve sipariş için :

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)