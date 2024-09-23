CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR KARABAT: SONUNDA BUNU DA YAPTILAR ! AKP EKONOMİK KRİZ İÇİN HALKI SUÇLAMAYA BAŞLADI!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Şimşek’in açıklamalarına “sonunda bu da oldu!” diye tepki gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Enflasyonda işçiler, bütçe açığında emekliler, işsizlikte de gençler suçluymuş! Her seferinde bu kadar da olmaz diyoruz ama yine bizi yanıltıyorlar.” diyen Karabat, açıkladığı verilerle Bakanın iddialarını yalanladı.

“SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI AZALDI!”

CHP’li Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2019-2023 yılları arasında sosyal güvenliğe aktarılan payları sıralayarak Bakanın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti:

“Bütçeden sosyal güvenliğe yapılan harcamalar her yıl geriliyor. SGK’ya bütçeden ayrılan pay; 2019’da %19.7, 2020’de %20.7, 2021’de %15.7, 2022’de %13.2 ve EYT’nin çıktığı 2023’te de %12.9’a geriledi. Yani emeklileri de kapsayan SGK ödemelerinin bütçeye yükü artmamış, aksine azalmış.”

“KRİZİN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR!”

Enflasyona rağmen Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmamasını da eleştiren CHP’li Karabat; “KDV’yi %18’den %20’ye çıkardılar. İğneden ipliğe her şeye zam yaptılar. Yine de enflasyon düşmedi, düşeceğe de benzemiyor. Ama AKP’ye sorarsanız suç hep başkalarında. Enflasyonda, bütçe açığında halk suçlu. İşsizlik de zaten gençler iş beğenmiyor. Sanki iktidarı başkasından devralmışlar gibi konuşup, halkın aklıyla alay ediyorlar.” diyerek hükümete eleştirilerini sürdürdü.

“TASARRUF TEDBİRLERİ NE OLDU?”

Kriz konusunda halkı suçlayıcı açıklamaları eleştiren Karabat, “Tasarruf tedbirleri ne oldu?” diyerek Maliye Bakanına çeşitli sorular yöneltti:

“Sayın Erdoğan’ın çakarlı araba konvoyunun başı ile sonu arasında 5 dakika mesafe duruyor. Kısalacak mı? Togg kullanacaktınız, alayınız Audilerden, Mercedeslerdenneden inmiyorsunuz? Çift, hatta 3-4 maaşlılar ne yapıyor? Ödenmeyen kurumlar vergisinin peşine neden düşmüyorsunuz? Borsada dönen vurgunlardan haberiniz vardır, neden sessiz kalıp on milyarlarca liranın bir avuç rantçının cebine girmesine göz yumuyorsunuz?”

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)