“Prof. Dr. Haydar Baş ” Parkı Beylikdüzü’nde Açıldı

“Güçlü bir fikir insanı, etkin bir siyasetçi, profesör, ekonomist ve en önemlisi de bir öğretmen olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın isminin bu güzel parkımızda yaşayacak olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kavaklı MahallesiElmas Sokak’ta yapımı tamamlanan Prof. Dr. Haydar Baş Parkı törenle hizmete açıldı.2020 yılında hayata veda eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın adını taşıyan parkın açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bin 600 metrekarelik alana sahip‘Prof. Dr. Haydar Baş Parkı; çocuk oyun ve spor alanlarının yanı sıra basketbol sahası, survivor parkuru, seyir terası ve dinlenme alanlarıyla sadece çocuklar için değil, yetişkinlere de hitap eden bir alan olarak hizmet verecek.

Çalık: 3 buçuk yıl içerisinde 69 yeni parkı bu kente kazandırdık

Açılış programında yaptığı konuşmasında parkın adının verildiği Prof. Dr. Haydar Baş’a Allah’tan rahmet dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Güçlü bir fikir insanı, etkin bir siyasetçi, profesör, ekonomist ve en önemlisi de bir öğretmendi Haydar Baş. Haydar Baş’ın isminin bu güzel parkımızda yaşayacak olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kenti yönetirken siyaset üstü bir yaklaşımla yönetmeye gayret ediyoruz. Beylikdüzü’nü çok seviyoruz ve Beylikdüzü için çok çalışacağız. Çocuklarımız ve burada bulunan komşularımız bu parktan istifade edecekler. Böyle bir parkı Kavaklı gibi güzel bir mahallemize kazandırmanın onuru içerisindeyim. Beylikdüzü’ne verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Sadece üç buçuk yıl içerisinde 69 tane yeni parkı bu kente kazandırdık. Toplamda da Beylikdüzü’ne 728 bin metrekarelik bir yeşil alan ilavesi yaptık. Beylikdüzü, İstanbul’da kişi başına yeşil alan miktarı 11 metrekare ve üzeri olan nadir ilçelerden bir tanesi. Bu kapsamda Kavaklı Mahallemize kazandırdığımız bu parkın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Baş: İstanbul’a örnek bir ilçe inşa ettiler

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ise yaptığı konuşmada parkın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Haydar Baş “Türk milletine bütün hayatını vakfetmiş merhum babam Prof. Dr. Haydar Baş’ın isminin Türkiye’nin güzide köşelerinden biri olan Beylikdüzün’de yaşaması bizi gerçekten çok memnun etti. Mehmet Murat Çalık Başkanım benim gönlümü öyle bir fethetti ki benim için Beylikdüzü’nün başkanı bundan sonra her zaman bellidir. Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı bu nizam, intizam dünyasında Murat başkanımız da bugün aynı seyri devam ettirerek İstanbul’umuza örnek bir ilçe inşa ettiler. Onlara da başarılarının devamını ve yollarının açık olmasını diliyor, bu parkında Türkiye'ye hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederek, hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.Konuşmaların ardından Başkan Çalık ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, davetlilerle birlikte Prof. Dr. Haydar Baş parkını gezerek vatandaşlarla sohbet ettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

