KİPTAŞ, Kadıköy Özden Apartmanı Sakinlerini Güvenli Yuvalarına Kavuşturdu

GÜVENLİ YUVASINA KAVUŞAN DEPREMZEDE FULYA ÖZDEMİR: ŞİMDİ HUZURLUYUM, ÇOK SAĞLAM BİR BİNADA UYUYORUM

Özdemir ailesinin Hatay’daki depreme yakalanmasının çarpıcı bir örnek olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Burada böyle bir kararlılıkla yola çıkmanız, memlekete gidip, böyle bir üzücü acı felaketi yaşamanız üzücü. Ama bir yanıyla da belki topluma anlatacağınız çok şey var” dedi. Bu sözler üzerine Fulya Özdemir’in İmamoğlu’na yanıtı, “En azından şimdi huzurluyum. Çok sağlam bir binada uyuyorum” oldu.

İnşaat Emlak Dünyası Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Kadıköy - İstanbul

İSTANBUL’DAKİ EVLERİNİ KİPTAŞ’A TESLİM ETTİLER DEPREME HATAY’DA YAKALANDILAR

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin, kentsel dönüşüm sürecinin “el freni” konumunda olduğunu belirten İmamoğlu, “Şu anki en büyük zorluk, Türkiye'nin ekonomik durumu. Arkadaşlarıma diyorum ki, kar yok bu işte. Kar gütmeyeceksiniz, iş birliği yapacaksınız. Milletimiz de fedakarlığını yapacak. Birlikte değiştireceğiz. Bir kişinin burnu bile kanamamalı” temennisinde bulundu. İmamoğlu, binalarını kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen İstanbulluları, KİPTAŞ’a başvurmaya davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri KİPTAŞ, BİMTAŞ ve İmar A.Ş., kurum tarihinde ilk kez “Tek Yapı Dönüştürme Projesi”ni, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Ayçil Sokak’taki Özden Apartmanı’nda başlatmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni Özden Apartmanı’nın temeline oluşturacak ilk harcı döken butona, binanın en küçük sakinlerinden 4 yaşındaki İdil Öztürk ile birlikte basmıştı. 14 Eylül 2022’de gerçekleştirilen yıkım sonrasında başlayan inşaat, 9 ayda tamamlandı ve Özden Apartmanı sakinleri, depreme dayanıklı konutlarında yaşamaya başladı. İmamoğlu, apartman sakinlerinden Fulya-Mehmet Özdemir çiftinin evlerine konuk oldu. Ziyarette İmamoğlu’na, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da eşlik etti.

DEPREME HATAY’DA YAKALANDILAR

Özdemir çiftinin, yıkım sonrasında Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki evlerine geçtiğini ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine burada yakalandığını öğrenen İmamoğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Mehmet Özdemir, depremde Kırıkhan’daki evlerinin çatısının çöktüğünü ve eşinin düşme sonucu sol bileğini kırdığını belirtirken, Fulya Özdemir, “Allah İstanbul’u korusun Başkanım. İstanbul çok kötü” diyerek duygularını dile getirdi. İmamoğlu da Fulya Özdemir’e, “Allah korusun. Tabii ki dua edeceğiz. Ama işte sizin gibi duyarlı komşularımız, hemşehrilerimiz böyle uzlaşarak işi hızlandırdığı zaman siz de güvende oluyorsunuz, bizim de içimiz rahat oluyor. Aslında tam arzu ettiğimiz şey bu” şeklinde yanıt verdi. Deprem ve kentsel dönüşüm sürecine seferberlik anlayışıyla baktıklarını yineleyen İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

“DEVLET VE VATANDAŞLAR OLARAK HER ŞEYİMİZLE ÖNCE BUNU ÇÖZMELİYİZ”

Devlet kurumları ve konunun paydaşlarının yanı sıra halkın da sürecin en önemli halkası olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İşin yarısı halk. Vatandaşımız, uzlaşıp karar vermekte çok sorun yaşıyor. Tabii ki maddi zorlukları var ülkemizin şu an. O da bir handikap. Yani borçlanmaya kalksanız çok pahalı, çok sıkıntılı. Hem pahalı hem yer bulma sorunu var. Fakat bir yanıyla da mecburuz yani. Tabiri caizse biz de devlet olarak, kamu olarak siz de vatandaşlar olarak, her şeyimizle önce bunu çözmeliyiz. Çünkü bu bizim can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz” dedi. Saha planlaması konusunda, kent geneli için çok uğraşlar verdiklerini kaydeden İmamoğlu, “Biz de istiyoruz daha geniş saha planlamalarını. Buna çok uğraşlar verdik ve veriyoruz. Zorlanıldığı taktirde, zaman kaybına tahammül yok. Öyle deneyimlerimiz var ki; ne yazık ki uzlaşmazlık, birtakım kurumların birbiriyle olan anlaşmazlıkları, vesairesi… Örneğin; Beylikdüzü'nde yine KİPTAŞ'la bitireceğimiz bir yer var: 10 yıl. İşte son toparladık. 1,5-2 sene önce girdiler, şimdi bitecek; 10 yıl. Milletin uzlaşması 10 yıl, olmaz. Bizim 10 yılda onun gibi on tane bitirmemiz lazım. Yoksa yetişemeyiz İstanbul” ifadelerini kullandı.

“KİPTAŞ’A, ‘SALDIRIN, BULDUĞUNUZ HER BİNAYA GİRİN’ DEDİM”

Özdemir çiftine, uzlaşmacı tavırlarından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Biz, KİPTAŞ'la bu konuyu çok konuştuk. Ben dedim ki, ‘Tekil binaya girmeyiz’ diye bir şey yok, ‘Saldırın. Bulduğunuz her binaya girin’ dedim. Çünkü, bazen insanlar müteahhitle konuşmak istemiyor. Daha devlet tarafıyla yürümek istiyor. Biz de o tarafı toparlayalım. Sağ olsun ilçe belediyelerimizle de konuşarak, işte burada Kadıköy Başkanımızla, diğer yerlerde başka başkanlarımızla konuşarak, bu işi hızlandırarak, onlarda olan bürokratik tarafları var, bizde olan tarafları var…. Ne güzel; daha yeni geldik, temel attık, şimdi evinizdesiniz. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN ÖZDEMİR AİLESİNE: “TOPLUMA ANLATACAĞINIZ ÇOK ŞEY VAR”

“ŞU ANKİ EN BÜYÜK ZORLUK, TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DURUMU”

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin, kentsel dönüşüm sürecinin “el freni” konumunda olduğunu belirten İmamoğlu, “Onun için biz özellikle bu işe girerken, ‘Sadece güvence olmak adına değil, aynı zamanda KİPTAŞ'ın kabiliyetiyle bazı ödeme kolaylıklarını, fiyat garantilerini sağlarsak insanlar daha cesur karar verirler’ dedik ve onun için biraz da girdik. Şu anki en büyük zorluk, Türkiye'nin ekonomik durumu. Arkadaşlarıma diyorum ki, kar yok bu işte. Kar gütmeyeceksiniz, iş birliği yapacaksınız. Milletimiz de fedakarlığını yapacak. Birlikte değiştireceğiz. Bir kişinin burnu bile kanamamalı” temennisinde bulundu. Özden Apartmanı’nın yeniden yapımını 9 ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

VATANDAŞLARA “KİPTAŞ” DAVETİ

“İstanbullular sağ olsun. Bize başvuru yapıyorlar yoğun bir şekilde. KİPTAŞ'la irtibat halindeler. Ama davet ediyoruz elbette. Mümkün olduğu kadar, sabit ödeme garantisiyle insanlarımızı hızlıca sağlam evlerine kavuşturmak istiyoruz. Sayısı artsın. Tabii özel sektörün de böyle yürümesi lazım. Türkiye'de belki çok üst seviyede iş yapan firmalara da diyorum ki, ‘Siz de mümkünse bir fonunuzla, sabit taksitle, tekil binalara katkı sunun.’ Ticaret yapanlar tabii ki yapacak, para kazanacaktır. Ona bir şey demiyorum. Ama yine de bir sabit fonlamayla, insanları sabit bir taksitle ev sahibi yapma konusunda çalışsınlar. Mesela Kadıköy'ün buralardaki yapılanmasında, yine dönüşümle ilgili bir plan notunun desteği var. Fakat bazı yerlerde, mesela eskiden ruhsatlı bina almışsınız, yapmışsınız. Ama sonraki planlarda, var olan hakkınız azalmış. Biz, ona da bir madde geçirdik. Büyükşehir Belediyesi’nde. Ben, onu bizzat önerdim. Çünkü meslek yaşamımda bu sorunu çok yaşıyordum. Dedim ki, ‘Madem insanlar geçmişte ruhsatlı, planlı bir hak elde etmişler, aynı hakkı o insanlara verelim. Yeni plan diye önünü kesmeyelim. Eğer kentsel dönüşüme ihtiyacı varsa binaları sağlam değilse, hakkı olan binanın aynısını yapabilsinler’ dedim. 39 ilçenin tamamında o planları geçirdik. O bakımdan o tür sorun yaşayan vatandaşlarımız da yine eski elde ettikleri haklarını kullanmak kaydıyla, binalarını dönüştürebiliyorlar.”