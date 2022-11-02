Kadıköy’de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı

Kadıköy Belediyesi’nin kadına yönelik ayrımcılığa karşı sürdürdüğü çalışmalarından birisi olan “Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı”, KİHEP Yeni Çözümler Derneği ile 2017 yılında yapılan protokol kapsamında tekrar başladı. Bu yıl 6’ncısı gerçekleşen program 27 Aralık’a kadar toplamda 16 hafta boyunca sürecek ve kadınların özel ve kamusal alanlarda haklarını kullanabilmesine, hak ihlallerini önleyebilmesine ve toplumsal, hukuki ve siyasi değişime yönelik örgütlenmeler oluşturabilmesine katkı sağlayacak. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen programda konunun uzmanı eğitmenlerle kadınlar farklı temalarla bir araya geliyor. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet, şiddete karşı stratejiler, iletişim, doğurganlık hakları, anayasal ve medeni haklar, toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk eğitimi ve çocuk hakları, kadının ekonomik hakları, kadın ve cinsellik, kadın ve siyaset, feminizm ve kadın hareketi ve kadın örgütlenmesi gibi başlıklarla süren programda kadınlar hem birlikte öğrenip, hem de deneyimlerini paylaşıyor. Böylece kadınlar eşit yurttaşlar olarak haklarını bilecek, geleneklerle çerçevelenmiş ‘sözlü’ yasalar değil, ulusal ve uluslararası yazılı yasalarla koruma altına alınmış haklarını öğrenecek, bunu günlük hayata geçirecek stratejiler geliştirebilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Program, aynı zamanda yasal okur-yazarlık konusunda da farkındalık yaratmayı, kadınların kendi kendini güçlendirmesine destek olmayı ve hem grup üyeleri hem de ülkedeki diğer KİHEP grup katılımcıları arasında dayanışmayı geliştirmeyi de hedefliyor. Kadınların bir arada daha güçlü olduğunun farkında olarak haklarını bilmesi ve dayanışmacı bir bakış açısıyla, birlikte öğrenmenin ve tartışmanın değerli olduğu gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen projeye katılım için, Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin 2163491189 nolu telefonundan bilgi alınabilir.