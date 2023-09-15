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Kadıköy’de belediye ve mahalle sakinleri iklim krizine karşı birlikte mücadele ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin “Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi” projesi kapsamında düzenlediği Kadıköy İklim Atölyesi, mahalle sakinlerinin katılımıyla devam ediyor. 17 Eylül Pazar günü Ekolojik Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek olan atölyede, 19 Mayıs ve Caddebostan mahalleleri için enerji verimliliğini sağlamak amacıyla çözüm önerileri konuşulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2023 Cuma 12:05
Kadıköy’de belediye ve mahalle sakinleri iklim krizine karşı birlikte mücadele ediyor
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Kadıköylüler, İklim Atölyesi’nde buluşmaya devam ediyor
Mahalle sakinleriyle konunun uzmanlarını buluşturan Kadıköy İklim Atölyesi’nde bu ay da iklim kriziyle mücadelede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Caddebostan ve 19 Mayıs mahallelerinden vatandaşların katılacağı atölyede iklim değişikliğinin negatif etkilerinin azaltılması için belediye ve vatandaş arasındaki işbirlikleri de görüşülecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

İklim kriziyle mücadelede bireysel farkındalık yaratmayı hedefleyen İklim Atölyesi’nde Caddebostan ve 19 Mayıs mahalleleriyle ilgili bilgilendirmeler ve uluslar arası alandaki örnek çalışmalarla ilgili sunumlar da yapılacak. Atölyede mahalle haritaları üzerinde yapılacak çözüm önerileri not edilerek projelendirilecek. 2023 yılı sonunda Kadıköy’ün bütün mahallelerinde tamamlanması planlanan atölyenin raporu, belediyenin bugüne kadar hayata geçirdiği projelere katkı sunacak ve yeni projelere ışık tutacak. Ayrıca, belediye stratejik planını hazırlarken bu atölyeler aracılığıyla mahalle sakinlerinden gelen görüş ve önerileri de göz önünde bulunduracak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 15.09.2023 12:08
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