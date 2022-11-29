banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.920,60
ALTIN
1.052,44
DOLAR
18,64
STERLİN
22,41
EURO
19,34
SP.Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya: Ak Parti Algı İle İş Yapıyor
Son Dakika
SP.Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya:...
İmamoğlu: 2023 Yılı Bütçemizi % 99 Artırdık... Bunun Yarısı YatIrımlara Gidecek (VİDEOLU)
Son Dakika
İmamoğlu: 2023 Yılı Bütçemizi %...
İyi Partinin Yeni Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar Şeçildi (VİDEOLU HABER)
İyi Partinin Yeni Zeytinburnu İlçe...
İBB'Den Basın Açıklaması Var : Kimse Kurumumuzu Yıpratamaz
İBB'Den Basın Açıklaması Var :...

Kadıköy'de Kadın Dayanışması İçin Güç Birliği

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” projesi, 26 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe Khalkedon’da düzenlenen protokol imza töreniyle Kadıköy’de hayata geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2022 Salı 09:57
Kadıköy'de Kadın Dayanışması İçin Güç Birliği
banner171

Ayrımcılıkla mücadele, eşitlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların güçlenmesine yönelik politikalarıyla her geçen gün yeni projeler hayata geçiren Kadıköy Belediyesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, şiddetsiz bir dünya kurmak amacıyla çalışan TKDF arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve TKDF Başkanı Canan Güllü’nün imzaladığı protokol ile TKDF’nin geliştirdiği ve öncülük ettiği “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” projesi Kadıköy’de de hayata geçti. Protokol Kadıköy Belediyesi çalışanları ve Kadıköy ilçesinde yaşayan vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 “MERKEZİ HÜKÜMETİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKMASI BİZİ BAĞLAMAZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı konuşmada her türlü kadın hareketinde her zaman birkaç adım önde olduklarını ve İstanbul Sözleşmesi’nden merkezi hükümetin imzasını çekmesinin kendilerini bağlamadığını, sözleşmenin her kelimesine, virgülüne, noktasına sahip çıkacaklarını söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy kadın hareketinde, kadının olduğu her oluşumda birkaç adım öndedir. ILO 159’un bazı maddelerini de biz toplu iş sözleşmesine koyduk. Özellikle aile içi şiddet, kadına şiddet, taciz gibi ana başlıklar bizim hem memurlar hem de işçilerle yaptığımız toplu iş sözleşmelerimizde var. Benim dileğim, şu an burada imzaladığımız bu protokol hiç uygulanmasın. Kadıköy’den tek bir telefon gelmesin bu projeye. Türkiye’nin hiçbir yerinden bu hat aranmasın. İstanbul Sözleşmesi’nde merkezi hükümetin imzasından vaz geçmesi bizi bağlamaz. Nasıl ki Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ertesi günü Kadıköy Belediyesi iklim ve çevreyle ilgili çalışmalara başladıysa, İstanbul Sözleşmesi’nde de bir imzanın kalkması bizi bağlamaz. Biz İstanbul Sözleşmesi’nin her kelimesine, virgülüne, noktasına sahip çıkacağız.” dedi. 

 “KADIKÖY BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”  

TKDF Başkanı Canan Güllü ise konuşmasında Kadıköy’ün gözbebekleri olduğunu ve Kadıköy Belediyesi ile uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi: “Kadıköy bizim gözbebeğimiz. Kadıköy Belediyesiyle çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz, beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok uzun zamandır da 55 belediyeyle birlikte iyi örnekleri oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’de hızlı koşmamız gereken bir süreci birlikte koşuyoruz.” dedi. Güllü projeye ilişkin de şunları söyledi: “Projemiz kadına şiddetin tamamen önlenmesine yönelik oluşturulmuş bir projedir. Şiddet ve istismara maruz kalmış kişiler acil yardım hattımızı aradığında telefonu konusunda uzman ekiplerimiz açıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut hukuki, psikolojik danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına yönlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca anlık şiddet söz konusu ise önleme mekanizmalarını yani kolluk kuvvetlerini oraya yönlendiriyoruz. Her hangi bir şiddete maruz kalmamış ama bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler de bu hat üzerinden bilgilenebiliyorlar. Bu konuda herkes 02126569696 – 05496569696 numaralı hattımıza ulaşım sağlayabilir. Projenin bir de telefon uygulaması var. Bu uygulamadan da bize ulaşılabiliyor. Örneğin kadına şiddetin yoğun olduğu yerlerde, ekonomik koşulları dolayısıyla kadınların telefonlarında aramaları için kontürleri olmayabiliyor. O noktada bu uygulama ile bize ulaşabiliyorlar. Bizim bu uygulamamızla birlikte aynı zamanda devletin KADES uygulamasını da kullanarak şiddet mağduru kadınlar hızlıca erişim sağlayabilirler. 3’er aylık periyotlarda düzenlediğimiz bilgilendirme raporlarıyla da ilçe sınırlarındaki vaka istatistikleri ile şiddet ve istismarla mücadele alanındaki önerilimizi belediye ile paylaşarak birlikte bu vakaların yinelenmemesi ve tamamen önlenmesini sağlayacağız.” 

Proje Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile TKDF’nin himayesinde ilçede sürdürülecek. Acil Yardım Hattı’nın temel amacı kadınlar şiddete uğradıktan sonra ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilecekleri, nasıl yardım alabilecekleri konusunda uzman ekiplerden yardım alabilmesine dayanmaktadır. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 29.11.2022 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy’de Potlaç Yılbaşı Festivalı Başladı
Kadıköy’de Potlaç Yılbaşı Festivalı Başladı
Kadıköy’de Potlaç Yılbaşı Festivalı Başladı
Kadıköy’de Potlaç Yılbaşı Festivalı Başladı
İBB Meclisi’nden Kadıköy İçin Uzun Zamandır Beklenen Sevindirici Karar
İBB Meclisi’nden Kadıköy İçin Uzun Zamandır Beklenen Sevindirici Karar
Ckm'de Bir Nostalji Yeniden Hayat Buluyor: Klasik Türk Müziği Konserleri
Ckm'de Bir Nostalji Yeniden Hayat Buluyor: Klasik Türk Müziği Konserleri
Kadıköy Cdp’nin A Listesi’nde YER Alarak Türkiye’de Bir İlke İmza Attı
Kadıköy Cdp’nin A Listesi’nde YER Alarak Türkiye’de Bir İlke İmza Attı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169