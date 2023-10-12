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Kadıköy Belediyesi yayınladı: “1146 Kilometre: Bir Dayanışma Belgeseli”

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat Depremi’nden sonra Kadıköy ile afet bölgeleri arasında kurulan dayanışma köprüsünü konu alan bir belgesel yayınladı. 1146 Km: Bir Dayanışma Belgeseli, depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren yaşananları ve yediden yetmişe tüm Kadıköylülerin gösterdiği olağanüstü dayanışma çalışmalarını anlatıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 11:42
Kadıköy Belediyesi yayınladı: “1146 Kilometre: Bir Dayanışma Belgeseli”
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 6 Şubat Depremi’nin ardından gerçekleştirilen dayanışma çalışmaları belgesele konu oldu. Kadıköy Belediyesi, depremin meydana geldiği tarihten bugüne kadar Kadıköy ile afet bölgeleri arasında kurulan dayanışma köprüsünü anlatan bir belgesel hazırladı. Belgeselde Kadıköy Belediyesi personelleri ve gönüllüleri; deprem bölgelerinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri, yemek dağıtım hizmetleri, çadır temini ve kurulumu, yardım erzaklarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gibi birçok alanda yaptıkları çalışmalar ile deprem bölgelerine dair izlenimlerini anlattı.

Depremin meydana geldiği andan yaklaşık 9 saat sonra Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve onlarca vatandaşı enkazlardan sağ çıkarmayı başaran Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy üyelerinin belgeselde paylaştığı anılar, yaşanan afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Belgesel ayrıca deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri ve koordinasyonsuzluğu da yeniden ortaya koydu.

Kadıköy Belediyesi’nin resmi YouTube kanalında yayınlanan belgeselde deprem bölgeleriyle Kadıköy arasında kurulan dayanışma ağına dair izleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran görüntülere ve bilgilere de yer verildi. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın da belgesel için verdiği röportajda deprem bölgesinde yaşadığı bir anıyı anlatırken duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Odabaşı, depremden hemen sonra Hatay’da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Kadıköy Belediyesi haricinde, belediye personeli haricinde bir devlet görevlisi yoktu.

Biz de devlet görevlisiyiz. Ama ne AFAD ne jandarma ne polis ne de resmi yardım kuruluşları, hiçbiri yoktu. Ben halen başımı yastığa koyduğum zaman o anlar aklıma geliyor ve uykum kaçıyor. Benim önümü kesip bir meslektaşımın ‘Annem burada, babam burada’ diyen sesi halen kulağımda. Yerini hatırlıyorum. Depremin üçüncü gününün gecesiydi. Şimdi kalkıp ‘Biz oradaydık’ demenin de bir anlamı yok.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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