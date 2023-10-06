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Kadıköy Belediyesi, Plaj Hentbolu Şenliği düzenliyor

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda büyük ilgi görmeye başlayan spor branşlarından plaj hentbolu, bu hafta sonu Kalamış Spor Kompleksi’nde sporseverlerle buluşuyor. Kadıköy Belediyesi, 7 Ekim Cumartesi günü Türkiye’nin plaj hentbolu dalında önde gelen takım ve sporcularının katılımıyla Plaj Hentbolu Şenliği düzenleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 10:12
Kadıköy Belediyesi, Plaj Hentbolu Şenliği düzenliyor
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2024 Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda ise olimpik spor olarak yer alacak plaj hentbolu, Türkiye’de gençler için popüler spor branşlarından biri olmaya aday. Kadıköy Belediyesi de dünyada son yıllarda popüler olmaya başlayan plaj hentbolunu gençlere tanıtmak ve sporculara destek olmak için kolları sıvadı. Kadıköy Belediyesi, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Defne Spor Kulübü ile birlikte 7 Ekim Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Kalamış Spor Kompleksi’nde Plaj Hentbolu Şenliği düzenleyecek.

Profesyonel antrenörlerin de katılacağı etkinlik, plaj hentboluyla ilgili gerçekleştirilecek antrenmanlar ve eğitimler ile başlayacak. Etkinliğin ikinci bölümündeyse 16 yaş kız takımları arasında dostluk maçları oynanacak. Bu etkinlik ayrıca 2024 yılında Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek 16 yaş grubundaki sporculara yönelik ilk turnuva olacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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