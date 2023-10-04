banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.368,55
ALTIN
1.612,87
DOLAR
27,57
STERLİN
33,44
EURO
28,97
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En Büyük Markası
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En...
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta...
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nden sahiplendiği görme engelli köpeğine ev kiraladı Satın almadı, sahiplendi, köpeği için ev kiraladı

Kadıköy’de barınaktan görme engelli bir köpek sahiplenen Başak Kuş, uygun yaşam koşullarını sağlamak için köpeğine ev kiraladı. Kuş, “Hem köpek görme engelli olduğu için hem de diğer köpeklerimle birlikte rahatsız olmasın diye tamamen onun için ev tuttum. Ailem, akrabalarım, çevrem ‘Bu kadarı da fazla’ diyor ama ben tek başıma mücadele ediyorum” diyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 10:39
Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nden sahiplendiği görme engelli köpeğine ev kiraladı Satın almadı, sahiplendi, köpeği için ev kiraladı
banner171

Kadıköy Belediyesi “Satın alma, sahiplen” sloganıyla başlattığı projesiyle Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ndeki hayvanlara yuva bulmaya devam ediyor. Sokağa terk edilen ve sokaktaki yaşam koşullarına kolay bir şekilde uyum sağlayamayan hayvanların koruma altına alınıp bakımlarının üstlenildiği Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nden köpek sahiplenen Başak Kuş, görme engelli köpeği için ev kiraladı.

“6 aydır onun için ev arıyordum”

14 yıldır Kadıköy’de annesi ve 3 köpeğiyle birlikte yaşayan Başak Kuş, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde tanıştığı görme engelli köpeği sahiplenmek için aylardır ev aradığını söyledi. Görme engelli köpeğinin yaşam standartlarına uygun ev bulmakta zorlandığını belirten Kuş, “6 aydır onun için ev arıyordum ama bulamıyordum.

Hem fiyatlar malum, hem bahçe katı olmalıydı. İnsanlar da böyle bir amaç için kiralık vermiyor. Sonunda burayı buldum. Eşya koymadan, bu evde sadece onun için bir yaşam alanını düzenledik. Şimdi çok rahat” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Erken yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden Güneş’in hem eşyalı bir evde hem de diğer köpeklerle birlikte yaşamaya uygun olmadığını söyleyen Başak Kuş, “Eskiden kötü koşullara sahip başka bir barınaktaymış. Oradan alınıp Kadıköy Belediyesi’nin barınağına getirilmiş daha iyi şartlara sahip olduğu için.

Bir gün Kadıköy Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyarete gitmiştim. Hayvan sahiplenme gibi bir şey aklımda hiç yoktu. Sonra bir köşede Güneş’i gördüm. Bazen onu gezdirmeye çıkarıyordum. Sonra bir baktım aşırı derecede birbirimize bağlandık. Sahiplenmek istediğimde ailem önce karşı çıktı ama bir şekilde kabul ettiler” diye konuştu.

“Ailem, akrabalarım, çevrem ‘Bu kadarı da fazla’ diyor”

Köpeği için başka bir ev kiralamaya karar verdiğinde ailesinin ve arkadaşlarının tepki gösterdiğini de söyleyen Kuş, “Ailem, akrabalarım, çevrem ‘Bu kadarı da fazla’ diyor. Ben tek başıma mücadele ediyorum. Tüm yaşamım onların üzerine kurulu. Çocuk yaştan itibaren ben en kötü şartlardaki hayvanları sahiplendim. Hayvanları çok seviyorum” dedi.

Her gün köpeklerine vakit ayırmak için çok yoğun bir mesai harcamak zorunda kaldığını da kaydeden Kuş, “Güneş’le kalıyorum geceleri bu evde. Sabah erkenden onu dışarı çıkarıyorum. Diğer evim de 10 dakika mesafede. Sonra oraya gidiyorum, diğer köpeklerimi gezmeye çıkarıyorum. İşten geldikten sonra da bu süreç bu şekilde devam ediyor. Gece üçte ancak uyuyabiliyorum” dedi.

Güneş’ten önce sahiplendiği diğer üç köpeğiyle nasıl tanıştığını da anlatan Kuş, “Bir köpeğimi İzmir’de bir barınaktan sahiplendim. Diğerini İstanbul’da sokakta tesadüfen gördüm, yürüyemiyordu. Tedavisini yaptırıp sahiplendim. Bir diğerini de İzmir’de yolda görüp sahiplendim. Hepsini önce sahiplendirme arayışına girdim ama çok bağlandığım için kimseye veremedim” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 04.10.2023 10:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı dönümü için hazırlattığı “Türkiye” adlı eser ilk defa dinleyiciyle buluştu
Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı dönümü için hazırlattığı “Türkiye” adlı eser ilk defa dinleyiciyle buluştu
Kadıköy’de belediye ve mahalle sakinleri iklim krizine karşı birlikte mücadele ediyor
Kadıköy’de belediye ve mahalle sakinleri iklim krizine karşı birlikte mücadele ediyor
İmamoğlu: Muharrem'in 9’ucu Gününde Canlar Sofrasındaki İftar' da Konuştu
İmamoğlu: Muharrem'in 9’ucu Gününde Canlar Sofrasındaki İftar' da Konuştu
KİPTAŞ, Kadıköy Özden Apartmanı Sakinlerini Güvenli Yuvalarına Kavuşturdu
KİPTAŞ, Kadıköy Özden Apartmanı Sakinlerini Güvenli Yuvalarına Kavuşturdu
Kadıköy'de 6. İstanbul Tohum Takas Şenliği Düzenlendi
Kadıköy'de 6. İstanbul Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169