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İmamoğlu: Muharrem'in 9’ucu Gününde Canlar Sofrasındaki İftar' da Konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte, Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’de de Alevi vatandaşların Muharrem matemi lokmasına ortak oldu. Cemevlerinin ibadethane olduğu gerçeğini her konuşmasında dile getirdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Zalimin zulmü, tarihin her aşamasında olmuştur. Zalimin zulmü karşısında en önemli silah iş birliğidir, duygu birliğidir, sevgidir, akıl birliğidir, kararlılıktır, cesarettir. Biz sevgiyle, saygıyla, kararlılıkla bu memleketin, bu milletin birliği, beraberliği hususunda sonsuz bir mücadele vereceğiz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2023 Cumartesi 07:39
İmamoğlu: Muharrem'in 9’ucu Gününde Canlar Sofrasındaki İftar' da Konuştu
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İMAMOĞLU: MİLLETİN BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ HUSUSUNDA SONSUZ BİR MÜCADELE VERECEĞİZ VE BUNDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Muharrem orucunun 9’ncu gününde, Şahkulu Sultan Dergahı’nda Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Şahkulu Sultan Türbesi’nde dua eden İmamoğlu, Alevi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Muharrem matemi lokması, dede Ali Doğan’ın duasıyla dağıtıldı. Lokma dağıtımı öncesinde, Odabaşı ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. Hayatının bir bölümünde Kadıköy Merdivenköy’de yaşadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bir 6-7 yılım, hemen birkaç sokak yukarıda geçti. Dolayısıyla burayı, gıpta ve hayranlıkla yıllardır biliyorum. Burada birkaç kez annemle ziyaretimiz de olmuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner- Kadıköy -İstanbul

Buranın maneviyatı ve buranın o çok derin hissiyatı beni etkilemiştir. Allah nasip etti, Beylikdüzü'nde Belediye Başkanı olduktan sonra, bir yarışmayla proje geliştirdik ve güzel bir cemevini oraya hediye etmiştik. Ve orada şu anda ibadet ediliyor. Değerli vatandaşlarımız Fatma Ana Cemevi'ni kullanıyorlar. Bu durumdan onur duyuyorum. Buradan çok etkilenip, o doğayla iç içe, o mistik havası, o yaygın halinin orada yaşatılmasını arzu etmiştim. Gerçekten de öyle bir cemevi oluştu” dedi.

“CEMEVLERİMİZ, BU MİLLETİN İBADETHANESİDİR”

Cemevlerinin ibadethane olduğu gerçeğini her konuşmasında dile getirdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Cemevlerimiz, bu milletin ibadethanesidir. Bu milletin asli ibadethanelerinden birisidir. Anadolu'da, bizim insanlarımızın yüz yıllardır ibadetini yaptıkları yerdir. Dolayısıyla cemevlerinin bütün hak ve hukukunun korunması noktasında, bu kardeşinizin makamı, mevkisi ne olursa olsun, makamsız, mevkisiz de olsa, bu mücadeleyi sizlerin hak mücadelesi olarak yerine getireceğini, yapacağını her yerde söyledim, burda da bir kez daha huzurunuzda söyleyeyim. Ve ‘Cemevleri Ibadethanedir’ demek ya da ‘Cemevlerine bizlerin hizmet etmesi, kamu yöneticisi olarak ama Kadıköy Belediye Başkanımız ama ben, bunu yaparken unutmayınız, kamu adına görevimizi yerine getiriyoruz. Bu bir lütuf değildir. Hakkınız olan, hukukunuz olan ihtiyaçlarınıza katkı sunma görevini yerine getiriyoruz. Bugüne kadar olan eksiklikleri tamamlama gayreti içerisindeyiz. Bunun siyasi partisi ya da vesairesi de olmaz. Bakın bu hak, hukuk meselesidir” diye konuştu.

“ALLAH, HİÇBİR ZAMAN MİLLETİMİZE O TÜR ACILARI BİR DAHA YAŞATMASIN”

“Ülkemizde bütün insanlarımızın, bütün vatandaşlarımızın hakkının, hukukunun korunduğu, hukuksuzluğun da sona erdiği günleri hep birlikte yaşarız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İslam tarihinin en derin acılarından birinin, en büyük katliamlarından birinin yaşandığı bir günün yıldönümünü hep beraber yaşıyor, anıyor ve o acıdan aslında milletçe barışı, huzuru ve bir daha öyle olayların yaşanmaması adına dersler çıkartıyoruz. Allah, hiçbir zaman milletimize o tür acıları bir daha yaşatmasın. Ne yazık ki, yüzyıllar geçse de yakın zamanda acılar yaşamış milletiz. Ve bunları, içimiz kan ağlayarak hatırlıyoruz. Başımız öne düşüyor. İçimiz yanıyor. Bunların hiçbirisi bu topraklara, bu kadim millete yakışmıyor. O bakımdan, her insanımızın birbirine insan olduğu için özenle, saygıyla baktığı, bir vatandaş olarak da birbirine saygı duyduğu, birbirine güzel gözle baktığı, vicdanıyla, ahlakıyla baktığı bir ortamı hep birlikte var edebiliriz, var etmeliyiz. Bu konuda sonsuz mücadele vereceğiz.”

“İNŞALLAH GÖREVLERİMİZ SONA ERDİĞİNDE HAKKINIZI HELAL ETTİĞİNİZ YÖNETİCİLER OLURUZ”

“Zalimin zulmü, tarihin her aşamasında olmuştur. Zalimin zulmü karşısında en önemli silah iş birliğidir, duygu birliğidir, sevgidir, akıl birliğidir, kararlılıktır, cesarettir. Biz sevgiyle, saygıyla, kararlılıkla bu memleketin, bu milletin birliği, beraberliği hususunda sonsuz bir mücadele vereceğiz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu acıların bize ders çıkartma sorumluluğunu verdiği matem ayında ve oruç gününde, dua ediyorum ki, inşallah çocuklarımızın, evlatlarımızın ön yargısız bir şekilde, 86 milyon insanımızın evlatlarının birbirine güzel gözle baktığı günleri bu memleketi hep birlikte hediye edelim. İnşallah görevlerimizde size layık oluruz. Kalben söylüyorum; inşallah görevlerimiz sona erdiğinde hakkınızı helal ettiğiniz yöneticiler oluruz ama ben ama Kadıköy Belediye Başkanımız ama diğer arkadaşlarımız. Çünkü biz, kamuya hizmet ediyoruz. İnşallah mahcup olmayalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Orucunuz kabul olsun.”

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