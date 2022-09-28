banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.198,16
ALTIN
987,65
DOLAR
18,50
STERLİN
20,20
EURO
18,04
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını...
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde 24 Bin Adım Attı
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde...
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser

Dünya Hayvanları Koruma Günü, 2 Ekim Pazar Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kutlanacak.

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel etkinlik düzenleniyor. 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan etkinlik saat 12.00’de başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:27
Dünya Hayvanları Koruma Günü, 2 Ekim Pazar Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kutlanacak.
banner171

Kadıköy Hayvan Dostları Platformu çocuklara yönelik yüz ve kulübe boyama, oyun gibi aktiviteler düzenleyecek. 12.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak olan etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar katılabilecek. Ayrıca bakımevine 21 yıldır gönüllü hizmet veren Kadıköy Hayvan Dostları Platformu üyelerinin kermes düzenleyeceği etkinlikte, platform üyeleri bakımevinde konaklayan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışacak. Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluluğu ve sivil toplum kuruluşları da etkinlikte yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Geçici Hayvan Bakımevi
Adres: Turgut Özal Bulvarı, TEM Otoyolu Sonu, Ataşehir, Kadıköy / İstanbul
Saat: 12.00 – 17.00

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afet Eğitim Parkı Yeni Eğitim Dönemine Hazır
Afet Eğitim Parkı Yeni Eğitim Dönemine Hazır
Kadıköy’de Dünya Alzheimer Günü Etkinliği
Kadıköy’de Dünya Alzheimer Günü Etkinliği
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 16. Sanat Mevsimi
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 16. Sanat Mevsimi
Yoğurtçu Parkı, Yenilenen Haliyle Hizmete Açıldı
Yoğurtçu Parkı, Yenilenen Haliyle Hizmete Açıldı
Kadıköy Çizgi Festivalı Başlıyor
Kadıköy Çizgi Festivalı Başlıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169