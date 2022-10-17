Başkan Odabaşı Başarısızlık Zirvesi’nde Gençlere Seslendi: "En İyiyi Hedeflerin”

BAŞKAN ODABAŞI BAŞARISIZLIK ZİRVESİ’NDE GENÇLERE SESLENDİ: "EN İYİYİ HEDEFLEYİN”

Üyeleri lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan İstanbul Gençlik Platformu kurulduğu günden bu yana binlerce gencin ve çocuğun hayatına dokunan projeler üretiyor ve vicdanlı liderlerin yetişeceği modeller yaratmak, bunları uygulamak ve paylaşmak amacı ile İstanbul Gençlik ve Liderlik Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Platformun her yıl düzenlediği Başarısızlık Zirvesi 15 Ekim Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye’nin önemli iş, akademi, sanat ve sivil toplum kuruluşu liderlerini gençlerle buluşturan zirvede Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir konuşma yaptı. Odabaşı konuşmasına Bartın'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyerek başladı. Odabaşı “artık kazaları hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“BU KAZALAR HAYATA NASIL BAKTIĞIMIZI GÖSTERİYOR”

“Bartın’da adı kaza olan ama artık kaza olmaktan çıkan bir maden kazasında hayatını kaybeden herkese rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Ama artık kazaları hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Bu kazalar bizim dünyaya, hayata nasıl baktığımızı gösteren kazalar. Biz her yıl canlarımızı, emekçilerimizi, dostlarımızı kaza adı altında kaybediyoruz. Umarım bu son olur.” dedi.

“EN İYİYİ HEDEFLEYİN”

Odabaşı 12 yaşındaki oğluyla bir diyaloğundan bahsederek konuşmasını sürdürdü: “Ben oğluma şunu söylemiştim, eğitim hayatında 5’le de geçiliyor, 10’la da geçiliyor, bizim dönemimizdeki ders notları bu şekildeydi. O da bana dedi ki ‘ben hep 10’la geçmeyi hedefliyorum’. Ben hangi üniversiteye gideceğime, sınava giderken karar verdim. Oysa 12 yaşındaki oğlum 2 yıl önce bana okuyacağı üniversitenin adını ve bölümünü söylüyor. Onun şimdiden bir hedefi var. Siyasetle ilgilendim, CHP İl Başkan Vekili oldum, il sekreteri oldum, Kadıköy Belediye Başkanı oldum. Bu başarı mı? Başarı nereden baktığınıza bağlı. Oğlumunsa daha büyük hedefleri var. Sizler hedeflerinizi koyun, her zaman daha iyisini hedefleyin, bu azimle yaparsanız başaracağınıza inanıyorum. Kaybetmek, başarısız olmak kötü bir şey değil; oradan alacağınız ders ve tecrübeyi sonraki yaşamınızda uygularsınız.”

Odabaşı konuşmasını gençler için hazırladıkları bir projelerinden bahsederek bitirdi: "Bir seçim vaadim vardı; gençleri Türkiye’de yetişmiş, dünyada kendisini kabul ettirmiş isimlerle buluşturmak. Pandemiden dolayı ertelediğimiz bu projemizin hazırlıklarına başladık. Bu projedeki hedefimiz şuydu, gençler izledikleri televizyon dizilerinden çok etkileniyorlar. Özellikle mafyatik karakterlerden. Gençler kendilerine bu isimleri kahraman olarak görüp, örnek alıyor. O yüzden bu projemizi hayata geçirmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi. Konuşmasının ardından Başkan Odabaşı’na bir teşekkür plaketi verildi.

Zirvenin konuşmacıları arasında Index Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, oyuncu İbrahim Selim, Ekonomist Akademisyen Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar yer aldı. Konuşmacılar gençlere ilham olması için onlarla kendi çalışma hayatlarındaki başarılı ve başarısızlık hikayelerini paylaştı.

İstanbul Gençlik Platformu tarafından düzenlenen ve katılımın temsili 5 TL olduğu zirveden elde edilen gelir ile Antalya Elmalı Tekke Köyü İlkokulu’na Oyuncak Kütüphanesi kuruldu ve açılışı zirveyle eşzamanlı olarak uzaktan bağlantıyla gerçekleşti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )